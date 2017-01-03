03.01.2017 08:56 Öğrenci işi bilgisayar soğutma tekniği

Bingöl Üniversitesi'nde okuyan Şanlıurfalı öğrenciler, ısınan dizüstü bilgisayarı soğuması için buzdolabının buzluğuna koydu. Bingöl Üniversitesi'nde okuyan Şanlıurfalı öğrenciler, ısınan dizüstü bilgisayarı soğuması için buzdolabının buzluğuna koydu.



Bingöl Üniversitesinde okuyan Şanlıurfalı öğrenci Kasım Başak, ısınan dizüstü bilgisayarını soğutmak için farklı bir yönteme başvurdu. Arkadaşlarıyla birlikte kiraladıkları öğrenci evinde kalan Kasım Başak, kullandığı dizüstü bilgisayar aşırı derecede ısınınca çareyi buzdolabının buzluğuna koymakta buldu. Bilgisayarın buzlukta olduğunu fark eden bir arkadaşı buzdolabının kapısını açarak cep telefonuyla kaydederken Kasım Başak ise arkadaşının görüntü almasını engellemeye çalıştı. Çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca bir günde binlerce kişi tarafından izlendi.



Kasım Başak'ın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşadığı ve Bingöl'de üniversite okuduğu öğrenildi.

