Öğrenci evinde korkutan yangın

Ankara'da öğrenci evinde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Ankara'da öğrenci evinde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Olay, saat 06.00 sıralarında Keçiören'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Yeşilöz Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın, birinci katında bulunan öğrenci evinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, kısa sürede tüm daireyi sardı. Apartman boşluğuna dolan dumanları fark eden bir apartman sakininin yardım çığlığı üzerine uyanan bazı vatandaşlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, bazıları da evlerinde mahsur kaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla alevlere müdahalede bulunan itfaiye erleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın esnasında dairenin boş olması sayesinde can kaybı veya yaralanan olmadı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, vinç yardımıyla kurtarıldı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan bir bebek, dumandan etkilenmiş olabileceği ihtimaliyle sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

(Caner Ünver / İHA)