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Oğluyla aynı yıl mezun oldu
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Oğluyla aynı yıl mezun oldu

Ara verdiği eğitim hayatına 27 yıl sonra devam etme kararı alan 49 yaşındaki Gülfem Adile Şankaya, Uludağ Üniversitesinde Tarih ve Sanat Tarihi bölümlerini çift ana dal yaparak aynı anda birincilikle bitirdi. Şankaya, oğlu ile birlikte aynı yıl mezun oldu.

Ara verdiği eğitim hayatına 27 yıl sonra devam etme kararı alan 49 yaşındaki Gülfem Adile Şankaya, Uludağ Üniversitesinde Tarih ve Sanat Tarihi bölümlerini çift ana dal yaparak aynı anda birincilikle bitirdi. Şankaya, oğlu ile birlikte aynı yıl mezun oldu.
Bursa'da yaşayan evli ve iki çocuk annesi Gülfem Adile Şankaya, 27 yıl önce eğitimine ara verdi. Ancak geçen yıllara rağmen içindeki eğitim aşkını dindiremeyen Şankaya, yıllar sonra girdiği üniversite sınavından iyi bir puan alınca yeniden okula dönmeye karar verdi. Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümünü kazanan Gülfem Adile Şankaya, sadece tek bölümle de yetinmeyerek Sanat Tarihi Bölümünü de okuyarak çift ana dal yaptı. Şankaya, 4 yıl içerisinde iki bölümü de birincilikle bitirerek aynı zamanda Fen-Edebiyat Fakültesinin de dönem birincisi olma başarısını gösterdi.
İçindeki eğitim aşkını hiçbir zaman dindiremediğini söyleyen Gülfem Adile Şankaya, "27 yıl önce liseden sonra okumaya ara verdim. Zaman içerisinde çocuklarım oldu. Onları büyütme telaşına girdik. Tabi onlar büyüdü ve üniversiteyi kazandılar. Ben de bu dönem içerisinde içimdeki eğitim aşkını hiç bitiremedim. Sürekli sınavlara girmek istedim. Çocuklarım da beni hep cesaretlendirdiler. Sonunda 4 yıl önce sınava girdim. Güzel bir puan alınca da okumaya karar verdim. Oğlumla aynı yıl mezun olduk. Güzel bir tesadüf oldu. Benden bir hafta sonra o da diploma alacak. Hayatım boyunca eğitimime devam edeceğim" dedi.

EĞİTİME DEVAM
Bir sonraki hedefinin yüksek lisans yapmak olduğunu belirten Şankaya, "Ben eğitimime devam edeceğim. Gençlere de tavsiyem asla hayallerinden vazgeçmemeleridir. Ben kendim için geç diyordum ancak hiçbir şey için geç değil. Eğer gerçekten istiyorlarsa mutlaka başaracaklardır. Not için hiç çalışmadım. Seve seve okuluma geldim. O yüzden de hep iyi notlar aldım. Hiçbir zaman da birinci olmak gibi bir iddiam olmadı. Çalıştım ve hem tarih bölümünde hem de sanat tarihi bölümünde toplam 4 yılda bitirebildim. Eşime ve çocuklarıma da bana verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ANNEMLE GURUR DUYUYORUM"
Annesi ile aynı yıl üniversiteden mezun olan Emre Şankaya ise çok farkı duygular içerisinde olduğunu aktardı. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdiğini belirten Emre Şankaya, "Ben ondan bir yıl önce üniversiteyi kazandım. Hazırlık sınıfı okuduğum için aynı yıl mezun olduk. Annem adına çok mutluyum. Kendisi ile gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.
Adile Şankaya'nın kızı Gamze Şankaya da ağlamaktan annesinin diploma alışını göremediğini anlattı. Yeditepe Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü mezunu olduğunu ifade eden Gamze Şankaya, "Annem bize her zaman örnek oldu. Kendi hayatında söylediği her şeyi örnek olması adına önce kendi yaptı. Bizler de bu yüzden onun başardıklarını izliyor ve gurur duyuyoruz" dedi.
Adile Şankaya'nın kocası Erol Şankaya, başından beri eşinin eğitimine devam etme isteğinin olduğunu söyledi. Bu isteğinin hiç bitmediğini belirten Şankaya, aile olarak kendilerinin de her zaman destek olduklarını söyledi. Erol Şankaya, bundan sonraki eğitim hayatında da her zaman eşine destek vereceğini sözlerine ekledi.

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