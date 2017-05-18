Oğlunun notunu görünce katliam yapmış

Konya'da boşandığı eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdükten sonra 7 yaşındaki kızını alarak gittiği İzmir'de yakalanan cinayet zanlısı adam, oğlunun kendisine not bırakıp annesinin yanına gitmesi üzerine çılgına dönüp cinayeti işlediğini söyledi.

Konya'da boşandığı eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdükten sonra 7 yaşındaki kızını alarak gittiği İzmir'de yakalanan cinayet zanlısı adam, oğlunun kendisine not bırakıp annesinin yanına gitmesi üzerine çılgına dönüp cinayeti işlediğini söyledi.

Olay, dün 08.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Akif Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 ay önce eşinden boşanan Erdal A., 17 yaşındaki oğluyla birlikte kalmaya başladı. Geçtiğimiz pazar sabahı eve geldiğinde oğlunu evde bulamayan Erdal A., oğlunun bıraktığı "Baba, annemin bana daha çok ihtiyacı var. Onun yanına gidiyorum" notunu gördü. Bunun üzerine oğlunun annesinin yanına gittiğini öğrenen Erdal A., geçtiğimiz pazar akşamı Sarayönü ilçesine giderek araç kiraladı ve ertesi gün evinde bulunan eşyalarını sattı. Ardından olay gerçekleştiği gün evinde bulunan pompalı tüfeğini poşete koyup yanına alan cinayet zanlısı Erdal A., boşandığı eşi Yasemin Yıldız'ın kaldığı baba evine gitti. Erdal A., önce kapıyı açtıktan sonra kapatmak isteyen eski eşi Yasemin Yıldız'ı ardından da içeriye girerek kayınvalidesi Fatma Yıldız ve kayınpederi Behram Yıldız'ı tüfekle vurdu. Cinayet zanlısı Erdal A., 7 yaşındaki kızını da yanına aldıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Erdal A.'nın kaçarken lise 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Y.E.A.'ya "Oğlum koş eve. Neneni, anneni, dedeni vurdum. Koş belki yetişirsin" şeklinde mesaj attığı ortaya çıkmıştı.



"KIZIMI BANA GÖSTERMİYORLARDI"

Olayın ardından kaçan cinayet zanlısını yakalamak için Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, Erdal A.nın İzmir'e doğru kaçtığı bilgisine ulaştıktan sonra İzmir güzergahında bulunan illerdeki ekiplerle irtibata geçti. Bunun üzerine harekete geçen İzmir polisi, Erdal A.'yı kiraladığı araçla İzmir girişinde yakalayarak gözaltına alındı. Cinayet zanlısı Erdal A., İzmir'e giden ekip tarafından kızıyla birlikte Konya'ya getirildi. Erdal A. Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifadesinde çocuklarının velayetinin boşandığı eşinde olduğunu, görüş gününün de cumartesi günleri olduğunu ve kendisinin hafta sonları uzun yolda kamyon şoförlüğü yaptığı için kızını göremediğini söylediği öğrenildi. Erdal A. boşandığı eşinin cumartesi günleri dışında da kendisine kızını göstermediğini öne sürdü.



"OĞLUMUN BIRAKTIĞI NOTU GÖRÜNCE DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI"

Erdal A.'nın polise verdiği ifadede, geçtiğimiz pazar günü eve geldiğinde oğlunun kendisine bıraktığı "Baba, annemin bana daha çok ihtiyacı var. Onun yanına gidiyorum" notunu görünce dünyasının başına yıkıldığını söylediği iddia edildi. Öte yandan, cinayet zanlısı Erdal A.'nın cinayeti işledikten sonra kızıyla birlikte, kiraladığı araca binip bir süre beklediği ve ambulansın gelmesiyle birlikte olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Erdal A.'nın yanına aldığı kızına kendisiyle birlikte İzmir'e gidip gitmek istemediğini de sorduğu ve ardından İzmir'deki ailesinin yanına gitmek için yola çıktığı ifade edildi.



ÇOCUKLAR DEVLET TARAFINDAN KORUMA ALTINA ALINDI

Olayın ardından 17 yaşındaki lise 3'üncü sınıf öğrencisi Y.E.A. ve 7 yaşındaki kardeşi S.A. polis ekiplerince Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edildi. Erdal A. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin "neden öldürdünüz?" sorusuna da cevap vermedi. Olay sonrası hayatını kaybeden Yasemin Yıldız, Fatma Yıldız ve Behram Yıldız Bosna Hersek Mezarlığına defnedildi.

(Mustafa Beşer/İHA)