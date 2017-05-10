Oğlunu sıkıştıran minibüs şoförünü vurdu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde mahallede bisiklet süren çocuğunu aracıyla sıkıştırdığı iddiasıyla bir midibüs sürücüsü ile tartışan şahıs, sürücüyü silahla bacağından yaraladı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde mahallede bisiklet süren çocuğunu aracıyla sıkıştırdığı iddiasıyla bir midibüs sürücüsü ile tartışan şahıs, sürücüyü silahla bacağından yaraladı.

Olay Başiskele Yuvacık Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir elektrikçi dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir gün önce çocuğunu sokakta bisikletle gezerken bir midibüs tarafından sıkıştırıldığını gören Ramazan Ö.(33), durdurduğu sürücüyle tartışmaya başladı. Tartışanın ardından olay yerinden ayrılan sürücü Rıdvan K.(20) bir gün sonra Ramazan Ö.'nün iş yerine geldi.

Olay hakkında konuşmaya başlayan ikili anlaşamayınca tartışmaya kavgaya dönüştü. Kavgada iş yerinin camları kırılırken silahına sarılan Ramazan Ö., Rıdvan K.'yı bacağından vurarak yaraladı. Bacağına isabet eden kurşunla kendini dışarı atan Rıdvan K., olay yerine çağrılan 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Rıdvan K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay ardından Ramazan Ö.'yü gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ramazan Ö. Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken olay hakkında inceleme başlattı.

(Cihan Atik/İHA)