Oğlunu görmek için ekmek bıçağıyla kreşi bastı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir süre önce cezaevinden çıkan adam, ayrıldığı eşinin çocuğunu göstermediği gerekçesiyle oğlunun gittiği bıçakla kreşi bastı. Aralarında kreş sahibi, hamile bir öğretmen ve velilere saldıran adamın görüntüleri ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir süre önce cezaevinden çıkan adam, ayrıldığı eşinin çocuğunu göstermediği gerekçesiyle oğlunun gittiği bıçakla kreşi bastı. Aralarında kreş sahibi, hamile bir öğretmen ve velilere saldıran adamın görüntüleri ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, bu sabah saat 08.50'de Yeni Mahalle Yeşilırmak Caddesi üzerindeki özel bir kreşte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce cezaevinden çıkan 31 yaşındaki Emrah Ö. , ayrıldığı eşi 26 yaşındaki Berivan B. 'nin oğlu 1.5 yaşındaki M. A. Ö. 'i göstermediği iddiasıyla, 2 gün önce oğlunun kaydedildiği kreşe gitti. Yeni başlamasına rağmen kreşten kısa süre önce alınan oğlunun burada olduğunu zanneden Emrah Ö' , dışarıdaki görevlilere ve kadın velilere tehditler savurmaya başladı. Bir velinin kendisine engel olmaya çalışınca üzerindeki ekmek bıçağını çıkartan Ö., kreşe girerek koridorda içlerinde hamile bir kadının da bulunduğu öğretmene ve çalışanlara saldırdı.



KREŞ SAHİBİ ÇOCUKLARI KURTARDI

Bu sırada kreş sahibi Fırat Aydın, güvenlik kameralarından olayı görür görmez polislere haber verdi. Daha sonra hızla çocukların olduğu odaya yönelen Aydın, çocukların bulunduğu odaya girerek kapıyı kitledi ve kapı önünde beklemeye başladı. Aydın'ın odasına giren öfkeli baba, kendisinden kaçıp kreş sahibi Aydın'ın odasına giren veli Yusuf Erbil'e saldırmaya başladı. Odada köşeye sıkışan Erbil, Emrah Ö'nün bir anlık dalgınlığından yararlanıp ittirerek odadan zorla kaçabildi.



POLİSLER ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Kreş sahibinin olayı polise bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay bölgesine gelen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kreşin çevresinde güvenlik önlemi alarak Emrah Ö.'ye bıçağı bırakıp teslim olması çağrısında bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen Ö'yü, polisler kreşin dışarısında biber gazıyla etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Tüm bu korku dolu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.



"GÜVENLİK KAMERALARINDAN FARK ETTİM"

Kreş sahibi Fırat Aydın, "İçeri girer girmez bıçağını sallayarak herkesi tehdit etti. Velilerimizden birisini bıçaklama girişiminde bulundu. Güvenlik kameralarından fark eder etmez çocukları korumak için bir odaya kapatıp kendim de kapının önünde durdum. Odam da 2 veli vardı. Velinin birisine saldırdı, hamile öğretmenimize tekme atıp saldırmaya çalıştı. Ayırca bir velimiz vardı ödeme yapmaya gelmişti, odada görünce direk ona saldırdı. Hemen polisi aradım " dedi.



"PSİKOLOJİK DESTEK ALMAMIZ GEREKİYOR"

Olay anında saldırganın eski eşinin ve çocuğunun burada olmadığını söyleyen Aydın, "Yeni başlamıştı 2 gün sonra ayrılmıştı. Çocuğu ve eşi burada değildi. Velilere, herkese saldırmaya çalıştı. En çok bundan hamile öğretmenimiz etkilendi. Çocuklar tedirgin oldu. Okullarda öğretmenlere eğitim kurumlarına karşı olan şiddetten gerçekten şikayetçiyiz. Bu travmayı nasıl atlatacağımızı bilemiyorum. Zaten psikolojik destek almayı düşünüyoruz" diye konuştu.



KÖŞEYE SIKIŞAN VELİ SON ANDA KURTULDU

Kreşte müdüriyet odasında bıçak saldırısından son anda kurtulan Yusuf Erbil ise "Sabah ödeme yapmak için buradaydım. Saldırıya uğradık. Ben dışarı çıkıyordum birden beni durdurdu ve direk saldırdı. Daha sonra kaçarak müdüriyete girdim. Ardımdan geldi 2 sefer bıçak salladı karın bölgeme. Öldüreceğim sizi, yaşatmayacağım sizi diyordu. Köşeye geçtim bir boşluğunda ittirip yere düşürdüm" diye konuştu.

(Suat Metin - Adem Akalan/İHA)