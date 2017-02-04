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Oğluna Beşiktaş adını koydu
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Oğluna Beşiktaş adını koydu

Manisa'da fanatik Beşiktaş taraftarı, şu an 2 yaşında olan oğluna Beşiktaş adını verdi.

Manisa'da fanatik Beşiktaş taraftarı, şu an 2 yaşında olan oğluna Beşiktaş adını verdi.
Manisa'da çay ocağı işleten fanatik Beşiktaşlı Mesut Karasi, yıllardır Beşiktaş'ta forma giyme hayali kurdu. Beşiktaş'ta forma giyme hayalini gerçekleştiremeyen 30 yaşındaki baba Mesut Karasi, 2 yıl önce doğan çocuğuna Beşiktaş adını vermek istedi. Bunun üzerine başta eşi Leyla Karasi ve babasından büyük bir tepki gören baba Mesut Karasi, bu kararından vazgeçmedi ve oğluna Beşiktaş adını verdi. Nüfusunda sadece Beşiktaş isminin yazmasını isteyen fanatik Beşiktaşlı baba Mesut, nüfus memurlarıyla bile bu yüzden tartıştığını söyledi. Sadece Beşiktaş isminin verilemeyeceğini öğrenen Karasi, bunun üzerine nüfus cüzdanına Muhammed Ali Beşiktaş adını yazdırdı. Kendi babasıyla bu yüzden çok tartıştığını söyleyen Karasi, babasının kendisiyle 3 ay konuşmadığını belirtti.

"HAYALİM BEŞİKTAŞ 1903 KOYMAKTI"
Çocukluğundan beri evlendiğinde çocuğuna Beşiktaş adını vermenin hayalini kurduğunu belirten baba Karasi, "Çocukluk hayalimdi. Ortaokuldaydım, daha yeni evliliği öğrenmeye başladığımda evlendiğimde çocuğum olursa adını Beşiktaş koyacağımı söylemiştim. Ailem çocuğum olduktan sonra buna karşı çıktı. Muhammet Ali ismi de babamın hayaliydi. Benim asıl hayalim Beşiktaş 1903 koymaktı. O da olmuyor zaten. Ben de ön ismine Muhammet Ali'yi yazdım. Sonra da Beşiktaş ismini koydum" dedi.
Nüfus Müdürlüğü'ndeki memurlarla isim yüzünden tartıştığını sözlerine ekleyen Karasi, "Oradaki memurla da biraz tartıştık. Babam 3 ay benimle hiç konuşmadı. Benim babam dini konularda toplumda sevilen biridir. Aslında bir şey yok bunda. Sonuçta Beşiktaş da bir özel isim. Ben de bu ismi koyunca babam biraz alındı. Bana tavır yaptı. Her şeye rağmen babamı karşıma aldım. İsmi değiştirmedim. Hala git değiştir diyorlar. 'Yarın sınavlara girecek, askerde tekmil verecek' diyorlar. İlerde kendi değiştirmek isterse değiştirsin. Babam keşke benim adımı Beşiktaş koysaydı. Ben babamı sırtımda taşırdım" diye konuştu.
Parka gittiklerinde insanların Beşiktaş'ı çok sevdiğini ve özellikle Beşiktaşlıların omuzlarında taşıdığını söyleyen Karasi, "Parka gittiğimiz zaman 'O Beşiktaş geldi' diyorlar. Özellikle Beşiktaşlılar onu omuzlarında taşıyor. 'Çocuğun hayatıyla oynadın' diyen çok oluyor. Ben de göreceğim, hayatıyla mı oynadım, hayatına hayat mı kattım büyüyünce göreceğiz" dedi.

"ANNE BABA DEMEDEN ÖNCE 'BEŞİKTAŞ' DEDİ"
Anne-baba demeye başladığı günden beri Beşiktaşlı olduğunu ve oğlunun da anne-baba demeden önce 'Beşiktaş' dediğini söyleyen baba Karasi, "Anne baba demeyi bildiğim günden beri Beşiktaş demeyi de biliyorum. Benim oğlum anne baba demeden önce 'Beşiktaş' dedi. Çocuğum 3 farklı ortamda büyüyor. Annem ona ilahi konularda eğitim veriyor. Eşim de ona okul eğitimi veriyor. Ben de ona marş öğretiyorum" diye konuştu.

"BANA GELİP MÜJDEYİ VERDİKLERİNDE SAATE BAKTIM, 19.03'TÜ"
Oğlunun da saat 19.03'te doğduğunu belirten Karasi, "Bana gelip müjdeyi verdiklerinde saate baktım. 19.03'tü. Hatta yanımda bir arkadaşım vardı ona da gösterdim. Ben kimliğini 19 Mart'ta çıkartmak istiyordum. Olmadı." dedi. Spor kanallarında Beşiktaş'tan bahsedildiğinde oğlunun hemen tepki verdiğini belirten baba Karasi, en büyük hayalinin oğlu Beşiktaş'ın, Beşiktaş'ta forma giymesi olduğunu söyledi. Kendisinin de Beşiktaş'ta futbol oynamak istediğini söyleyen Karasi, "Ben oynayamadım. Şimdi en büyük hayalim oğlumun Beşiktaş'ta futbol oynaması. İnşallah olacak. Gitsin malzemeci olsun ama Beşiktaşlı olsun" dedi.

İŞ SÖZLEŞMELERİNE 'BEŞİKTAŞ'IN MAÇ GÜNLERİ ÇALIŞMAM' MADDESİ KOYUYOR
Beşiktaş maçının olduğu gün işe gidemediği için işten kovulduğunu sözlerine ekleyen baba Karasi, "24 saat çalışırım hiç sıkıntı yok ama Beşiktaş maçının olduğu gün çalışmam. Yazıyla olmasa bile sözle bunu belirtirim. Ben sözleşmeme bir madde koydururum Beşiktaş maçı olduğu gün çalışmam. İsterlerse hiç izin kullanmam. Mesai ücreti de istemem. Ben işimi severdim. Ama Beşiktaş maçı olduğu gün mağazaya gidemezdim" dedi.
Şu an Şehzadeler ilçesine bağlı Ege Mahallesi'nde çay ocağı işeten Mesut Karasi'nin en büyük hayali oğlu Beşiktaş'ın, Beşiktaş'ta forma giymesi.
(Aykut Yeniçağ - Sadık Cangel / İHA)
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