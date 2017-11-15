15.11.2017 16:17 Oğlu katliam yaptı: Yine 'namus'a sarıldılar

Antalya'da çocukları 3 yaşındaki Hira ile 5 yaşındaki Elasu'yu öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar eden Göksel Akşeker'in annesi Gülseren Akşeker, 'Oğlum çok namuslu, terbiyeli bir insandır. Onlar gibi ortalığa düşmesinler diye çocuklarını öldürmüştür' dedi. Antalya'da çocukları 3 yaşındaki Hira ile 5 yaşındaki Elasu'yu öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar eden Göksel Akşeker'in annesi Gülseren Akşeker, "Oğlum çok namuslu, terbiyeli bir insandır. Onlar gibi ortalığa düşmesinler diye çocuklarını öldürmüştür" dedi.

Kahramanmaraş'ta toprağa verilen küçük Hira ile Elasu'nun annesi Şura Akkök Akşeker'in suçun kayınvalidesinde ve ailesinde olduğuna yönelik iddialarına Göksel Akşeker'in annesi Gülseren Akşeker ve kız kardeşi yanıt verdi.

Gözyaşları içinde çocukların kimlikleri, oyuncakları ile eşyalarının kendilerinde bulunduğunu belirten Gülseren Akşeker, "Oğlum çok namuslu, terbiyeli bir insandır. Onlar gibi ortalığa düşmesinler diye çocuklarını öldürmüştür. Benim çocuklarım şehit olmuştur" diye konuştu.

Gelini Şura Akkök Akşeker'in, Göksel Akşeker'in cezaevine girmesinden sonra çocukların elbiselerini getirip "çocuklarımı istemiyorum" dediğini ileri süren Gülseren Akşeker, "Şimdi beni çocuk hırsızı yapıyor. Benim ne suçum günahım var, onlar benim canım ciğerimdi. Ben onları nasıl sokağa atabilirdim. Benim oğlum cezaevinde iken, kendisi bir dost tutmuş. Oğlum izne geldiğinde Elasu demiş ki; 'baba bizim bir babamız daha var.' Oğlum ismi de duyunca araştırmış instagram'da bütün fotoğrafları görmüş. Onlar zaten alkolik olmuşlar. Oğlum da tutmuş artık bilmiyorum kaza ile kendisini vurmuş. Oğlumun bütün mal varlıklarını almışlar. Ne olur inanmayın onlara ne olur. Benim oğlum cani değil, darda kaldı, zorda kaldı şehit oldu benim çocuklarım. İnsanlara sesleniyorum, benim oğlum cani değildir, çok merhametlidir. Çok namuslu, terbiyeli bir insandır benim oğlum. Onlar gibi ortalığa düşmesinler diye onu yapmıştır benim oğlum."

Göksel Akşeker'in kız kardeşi Pınar Akşeker de, "Ben buradan suç duyurusunda bulunuyorum, Şura Akkök Akşeker, sen benim ağabeyimin ve 2 yeğenimin katilisin" dedi.

Akşeker şöyle devam etti:

"Ağabeyim gerçekten şerefli ve namuslu bir adamdı. Ve kendisine yediremeyeceği çok şey yaşadı. Ağabeyim cezaevinde iken bu kadın psikolojik baskı yaparak ağabeyimi bitirdi. Benim ağabeyim eğer sapık, cani, kadın satıcısı, kardeşine tecavüz edecek bir adamsa sen 11 yıldır benim ağabeyimi tanıyan birisin ve sen evli bir kadınken, kalkıp benim ağabeyimin yanına gelen bir kadınsan, siz benim ağabeyimi ve 2 yeğenimi toprağa gömdünüz. Ve benim ağabeyim cezaevinde iken 2 kere kendisini asmaya kalktı, neden çünkü Şura Akkök Akşeker, benim ağabeyime sürekli psikolojik olarak baskı uyguladı. Bir 'canım kocacım' diyordu, 2 gün sonra değişik fotoğraflar gönderiyordu ağabeyime. Değişik mektuplar yazıp bir sürü hakaret ediyordu."

Şura Akkök Akşeker'in cezaevine gidip ağabeyi ile resmi nikah kıydığını, 1 ay sonra boşandığını anlatan Pınar Akşeker, "Şura Akkök Akşeker, benim ağabeyim cezaevinde iken resmi nikah yaptı ve bu nikahı yapmasının sebebi ise benim adıma, benim hesabımda bulunan 120 bin lira parayı alabilmek içindir. Parayı aldıktan sonra ağabeyimden ayrılmak istediğini söyledi. Yani psikolojik olarak benim ağabeyimi bitiren kadın budur" şeklinde konuştu.

(Muhammet Özer - Halil Koyun/İHA)

