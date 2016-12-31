31.12.2016 10:52 Oğlu için cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan anne yakalandı

Ankara'dan oğlunu ziyaret etmek için geldiği Samsun'un Bafra ilçesinde ağzında sakladığı uyuşturucuyu cezaevine sokarken yakalanan anne, tutuklanarak aynı cezaevine konuldu. Ankara'dan oğlunu ziyaret etmek için geldiği Samsun'un Bafra ilçesinde ağzında sakladığı uyuşturucuyu cezaevine sokarken yakalanan anne, tutuklanarak aynı cezaevine konuldu.



İddiaya göre, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevinde hırsızlık suçundan yatmakta olan oğlunu Ankara'dan ziyarete gelen anne C.K.(39), cezaevine ağzında sakladığı uyuşturucuyu sokmak isterken yakalandı. Jandarma tarafından gözaltına alınan kadın işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi kapalı Cezaevine konuldu.

