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Oğlu anısına pedal çeviriyor
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Oğlu anısına pedal çeviriyor

Kemik kanseri nedeniyle 6 yıl önce 20 yaşındayken kaybettiği oğlu Cem Ortaçakıroğlu'nun anısını yaşatmak için pedal çevirmeye başlayan 64 yaşındaki acılı baba Coşkun Ortakçakıroğlu bu yıl 3 bin 300 kilometre yol yaptı.

Kemik kanseri nedeniyle 6 yıl önce 20 yaşındayken kaybettiği oğlu Cem Ortaçakıroğlu'nun anısını yaşatmak için pedal çevirmeye başlayan 64 yaşındaki acılı baba Coşkun Ortakçakıroğlu bu yıl 3 bin 300 kilometre yol yaptı.
Yakalandığı hastalık nedeniyle 6 yıl önce 20 yaşındayken kaybettiği oğlunun anısını yaşatmak isteyen acılı baba Coşkun Ortakçakıroğlu önü ve arkasında 'Cem'siz 6 yıl' yazısı ve oğlunun fotoğrafı bulunan tişörtüyle başladığı bisiklet turunda Manisa'nın Salihli ilçesine ulaştı. Salihli'nin tarihi yerlerini Araştırmacı-Yazar Mustafa Uçar ile birlikte gezdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Ortaçakıroğlu, 2011 yılında kaybettiği oğlu Cem'in anısını yaşatmak için 2013 yılından bu yana sürdürdüğü bisikletle Türkiye'yi dolaşma turunu bu yıl da sürdürdüğünü söyledi. Baba Ortaçakıroğlu, oğlunun anısını ve ismini yaşatmak için bisiklet ile 64 günde turunu tamamlayacağını söyledi.
"Turu Denizli'de tamamlayacağım"
"Oğlum için bir şeyler yapmam gerekiyordu" diyerek bisiklet turundaki güzergahtan bahseden Ortaçakıroğlu "Bisikletle 5 yıldır Türkiye turu yapıyorum. Bu seneki turum İç Anadolu ve İç Ege Bölgesi'dir. Turda 20 şehir hedefledim. Şuana kadar 17 ilimizi bisiklet ile ulaştım. Geride ise ulaşmadığım 3 il kaldı. Şimdi Manisa'dan sonra Salihli'ye geldim. Bundan sonraki hedefim Belkahve, İzmir, Selçuk, Aydın ve Denizli'ye ulaşarak, turu tamamlamak istiyorum" dedi.

"BİSİKLETTE İNSAN GÜCÜ LAZIM"
Şuana kadar bisikletle 3 bin 300 kilometre yol kat ettiğini belirten Ortaçakıroğlu "Günde ortalama 50-100 kilometre olarak çıktım ama günde 30 kilometre yaptığım yerde oldu, 155 kilometre yaptığım yerde oldu. Bisiklet insan gücüyle döndüğü için rüzgar var, rampa var, belirli etkenler var. Bunları göz önüne alırsak, her şey olumlu giderse 100 kilometreye kadar çıkabiliyorum. Eğer olumsuz giderse 30-40 kilometreye kadar da düşebiliyorum" diye konuştu.
Geçtiğimiz yıl bisiklet ile 53 günlük tur gerçekleştirdiğini belirten Ortaçakıroğlu, "Bu sene geçtiğimiz yıl gezdiğim yerlere gitmemek ve görmemek için İç Anadolu ve İç Ege olarak hesapladım. Hedef 64 günlük bir tur, neden 64 gün. Eşimin doğum tarihi 64, ben 64 yaşındayım, ikisi beraber, oğlumun turu ile birlikte üçü beraber olacak. Onun için bu yıl ki turu 64 gün olarak belirledim" dedi.
64 yaşındaki Coşkun Ortaçakıroğlu, oğlu anısına pedal çevirmek için, Salihli'den, İzmir'e doğru yoluna devam etti.
(Behzat Akcan/İHA)
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