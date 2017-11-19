Öğle bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik
Günün gelişmelerini sizin için derledik
İstanbul'da korkutan yangın: Tüp de patladı !
İstanbul - Avcılar'da 4 katlı bir binanın üst katında yangın çıktı. Yangında evdeki tüp de patladı.
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Şoför yolcuyu yaka paça aşağı indirdi
Bursa - Özel halk otobüsünün şoförü, bir yolcuyu zorla aşağı indirdi. Nilüfer ilçesinde Üniversite-Yunuseli hattında çalışan otobüste yaşanan olayda, şoför hakaret ve küfür ettiği şahsı sürükleyerek dışarı çıkardı.
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Dakikalar içinde binlerce liralık cep telefonunu çaldılar
İstanbul - Üsküdar'da bir cep telefonu bayiine giren hırsızlar, kısa sürede binlerce liralık cep telefonunu çaldı.
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Traktör uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
Bursa - İnegöl ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktördeki 2 kişi hayatını kaybetti.
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Kadın hırsız konserde 9 telefon ve 2 cüzdan çaldı
Santa Maria - Brezilya'da bir konserde hırsızlık yapan kadının üzerinden tam 9 çalıntı cep telefonu ve 2 cüzdan çıktı.
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Maymunlar yolun karşısına böyle geçti
Riyad - Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde büyük bir maymun grubunun yolun karşısına geçme macerası kameraya yansıdı.