19.11.2017 12:15 Öğle bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik Günün gelişmelerini sizin için derledik



İstanbul'da korkutan yangın: Tüp de patladı !

İstanbul - Avcılar'da 4 katlı bir binanın üst katında yangın çıktı. Yangında evdeki tüp de patladı.

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Şoför yolcuyu yaka paça aşağı indirdi

Bursa - Özel halk otobüsünün şoförü, bir yolcuyu zorla aşağı indirdi. Nilüfer ilçesinde Üniversite-Yunuseli hattında çalışan otobüste yaşanan olayda, şoför hakaret ve küfür ettiği şahsı sürükleyerek dışarı çıkardı.

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Dakikalar içinde binlerce liralık cep telefonunu çaldılar

İstanbul - Üsküdar'da bir cep telefonu bayiine giren hırsızlar, kısa sürede binlerce liralık cep telefonunu çaldı.

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Traktör uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Bursa - İnegöl ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktördeki 2 kişi hayatını kaybetti.

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Kadın hırsız konserde 9 telefon ve 2 cüzdan çaldı

Santa Maria - Brezilya'da bir konserde hırsızlık yapan kadının üzerinden tam 9 çalıntı cep telefonu ve 2 cüzdan çıktı.

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Maymunlar yolun karşısına böyle geçti

Riyad - Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde büyük bir maymun grubunun yolun karşısına geçme macerası kameraya yansıdı.



