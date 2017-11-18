18.11.2017 12:33 Öğle bülteni

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesi Kuzey Irak sınırında 2 mehmetçiğin şehit edilmesi olayının faillerinden 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada

İstanbul Beykoz'da bir süre yol kenarında bekledikten sonra akan trafiğe rağmen dönüş yaparak karşı yöne geçmeye otomobile hafriyat kamyonu çarptı. Yol kenarına gelen bir kişinin de son anda araçların üzerine geldiğini görerek kaçması güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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İki kamyonet arasında böyle sıkıştı

Dikkatsiz şoför, meslektaşını böyle sıkıştırdı.



