Öğle bülteni

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Marmara Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu
Marmara Üniversitesi'nde görevli akademik idari ve kamu işçisi statüsündeki 42 personele yönelik FETÖ/ PDY terör örgütü ile irtibatı olduğu gerekçesi ile operasyon başlatıldı.
...
4 terörist daha etkisiz hale getirildi
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında MİT ve Jandarma tarafından ortak yürütülen operasyonda mağarada sıkıştırılan 4 teröristin havadan helikopterlerin peş peşe ateşiyle etkisiz hale getirildiği ve 6'sı uzun namlulu 7 silah, çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildiği öğrenildi.
...
Eski gol kralı Zafer Biryol gözaltına alındı
Fenerbahçeli eski futbolcu Zafer Biryol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
...
Kameraya el sallayan hırsızın pişkinliği pes dedirtti
Bir bina önünde park halinde bulunan aracın camını kırarak hırsızlık yapan şahısların güvenlik kamerasına el sallayacak kadar rahat olması pes dedirtti. Arabadan yaklaşık 2 bin TL'lik inşaat malzemesi çalan hırsızların pişkin tavırları saniye saniye kameraya yansıdı.
...
Şov yaparken canından oluyordu
İstanbul Zeytinburnu'nda motosikletli sürücüsü tek teker üzerinde giderken dengesini kaybedip önce yolda savrulup sonra kaldırıma çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan motorcunun canını hiçe saydığı o anlar da başka bir sürücünün kask kamerasına yansıdı.
...
Sokak ortasında silahlı gaspçı dehşeti kamerada
Sokak ortasında gaspçı dehşeti kameraya yansıdı.
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