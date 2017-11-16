Öğle bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.
Günün gelişmelerini sizin için derledik.
Akrabası terörist başı Gülen'i savundu: "Hoca efendi de"
Erzurum - Bu kadarına da pes ! Terörist başı Fetullah Gülen'e 'hocaefendi' dedi, buna tepki gösteren İhlas Haber Ajansı muhabiriyle de tartışmaya girdi.
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Ağrı kırsalında hava harekatı: 3 terörist daha...
Ağrı - Türk Silahlı Kuvveteri (TSK), Ağrı Eleşkirt kırsalında gerçekleştirilen hava harekatında 3 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Eski emniyet mensuplarına 30 ilde operasyon!
Ankara - Fetullahçı terör örgütüne yönelik Ankara merkezli 30 ilde dev bir operasyon düzenlendi.
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Dışişleri'nden Yunan halkına başsağlığı
Ankara - Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Attika bölgesinde meydana gelen ve can kayıplarına yol açan sel felaketi nedeniyle Yunan halkına başsağlığı dileğinde bulundu.
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Kamp çadırı değil kumar çadırı
İstanbul - Belgrad Ormanında büyük bir çadır kurulduğunu ve çadırda kumar oynatıldığını belirleyen ekipler, kumar çadırına baskın yaptı.
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İstanbul'da güpegündüz gasp dehşeti !
İstanbul - İranlı turistin cebinden güpegündüz parasını gasp eden 2 kişi kameralara yakalandı. Gaspın ardından kayıplara karışan 2 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.
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Paraşütçülerin ölümden döndüğü anlar kamerada
İstanbul -Silivri'de geçtiğimiz günlerde havada paraşütleri birbirine dolanan iki yamaç paraşütçüsünün ölümden döndüğü o anlar paraşütçülerin kamerasına yansıdı.
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Hayat kurtaran müdahale
Colorado - Görme engelli adamı son anda tuttu, trenin altında kalmaktan kurtardı.