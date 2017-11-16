16.11.2017 12:04 Öğle bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik. Günün gelişmelerini sizin için derledik.



Akrabası terörist başı Gülen'i savundu: "Hoca efendi de"

Erzurum - Bu kadarına da pes ! Terörist başı Fetullah Gülen'e 'hocaefendi' dedi, buna tepki gösteren İhlas Haber Ajansı muhabiriyle de tartışmaya girdi.

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Ağrı kırsalında hava harekatı: 3 terörist daha...

Ağrı - Türk Silahlı Kuvveteri (TSK), Ağrı Eleşkirt kırsalında gerçekleştirilen hava harekatında 3 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Eski emniyet mensuplarına 30 ilde operasyon!

Ankara - Fetullahçı terör örgütüne yönelik Ankara merkezli 30 ilde dev bir operasyon düzenlendi.

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Dışişleri'nden Yunan halkına başsağlığı

Ankara - Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Attika bölgesinde meydana gelen ve can kayıplarına yol açan sel felaketi nedeniyle Yunan halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

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Kamp çadırı değil kumar çadırı

İstanbul - Belgrad Ormanında büyük bir çadır kurulduğunu ve çadırda kumar oynatıldığını belirleyen ekipler, kumar çadırına baskın yaptı.

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İstanbul'da güpegündüz gasp dehşeti !

İstanbul - İranlı turistin cebinden güpegündüz parasını gasp eden 2 kişi kameralara yakalandı. Gaspın ardından kayıplara karışan 2 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

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Paraşütçülerin ölümden döndüğü anlar kamerada

İstanbul -Silivri'de geçtiğimiz günlerde havada paraşütleri birbirine dolanan iki yamaç paraşütçüsünün ölümden döndüğü o anlar paraşütçülerin kamerasına yansıdı.

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Hayat kurtaran müdahale

Colorado - Görme engelli adamı son anda tuttu, trenin altında kalmaktan kurtardı.



