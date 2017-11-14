14.11.2017 12:08 Öğle bülteni

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Bahçeli CHP'yi topa tuttu

Ankara - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'yi hedef alarak, "Atatürk hiç kimsenin tekelinde değildir. Hele hele HDP, PKK ve FETÖ'nün yörüngesine giren CHP'nin Atatürk adını anmaya ne yüzü ne de hakkı kalmıştır" dedi.

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Depremin bilançosu ağırlaşıyor

Halepçe - Irak-İran sınırında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor.

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Antalya'yı hortum vurdu: 31 yaralı

Antalya - Antalya'nın 3 ilçesini hortum vurdu. Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde çıkan hortumda 31 kişi yaralandı. Yüzlerce sera yerle bir oldu, bazı ev ve camiler zarar gördü.

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Cımbızla cep telefonu hırsızlığı

Fushun - Çin'de cımbızla gerçekleştirilen cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı.

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Yola atlayan genç kıza otomobil çarptı

Moskova - Rusya'da kontrolsüz biçimde yola atlayan genç kıza otomobil çarptı.



