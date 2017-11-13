Öğle bülteni

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

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Günün gelişmelerini sizin için derledik.

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

Partilerin Meclis Başkanlığı adayları belli oldu
Ankara - Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı için tüm partilerin adayları belli oldu. Son olarak AK Parti, İsmail Kahraman'ı yeniden aday gösterdi.

38 terörist etkisiz hale getirildi: Biri gri listeden!
Ankara - 6-13 Kasım haftasında 38 terörist etkisiz hale getirildi.
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Depremin bilançosu ağırlaşıyor
Halepçe - Dün akşam İran-Irak sınırında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 207'ye yükseldiği, en az bin 650 kişinin de yaralandığı belirtildi.
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Kuzey Irak'a hava harekatı
Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki Zap, Sinath-Haftanin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı.
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Yeni evli çift bu kazada ağır yaralandı
İstanbul - Sarıyer'de "U" dönüşü yapan hafif ticari araca, hızla gelen motosiklet çaptı. Feci kazada, motosikletteki yeni evli çiften kadın yola savrulurken, erkekse aracın altında bir süre sürüklendi.
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Yok artık dedirten görüntü !
Osmaniye- Kadirli ilçesinde hızla giden otomobilin kapısını açarak dışarı sarkan, bir yandan da ayaklarıyla otomobili kullanan gencin görüntüsü bu kadarına da pes dedirtti.
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Talihsiz yavru kedi böyle kurtarıldı
Varşova - Polonya'da bir yavru kedi, yemek aramak için girdiği çöp koytenırında kafası sıkışınca uzun süre mahsur kaldı.
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