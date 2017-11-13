13.11.2017 12:51 Öğle bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik. Günün gelişmelerini sizin için derledik.



Partilerin Meclis Başkanlığı adayları belli oldu

Ankara - Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı için tüm partilerin adayları belli oldu. Son olarak AK Parti, İsmail Kahraman'ı yeniden aday gösterdi.



38 terörist etkisiz hale getirildi: Biri gri listeden!

Ankara - 6-13 Kasım haftasında 38 terörist etkisiz hale getirildi.

....

Depremin bilançosu ağırlaşıyor

Halepçe - Dün akşam İran-Irak sınırında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 207'ye yükseldiği, en az bin 650 kişinin de yaralandığı belirtildi.

...

Kuzey Irak'a hava harekatı

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki Zap, Sinath-Haftanin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı.

...

Yeni evli çift bu kazada ağır yaralandı

İstanbul - Sarıyer'de "U" dönüşü yapan hafif ticari araca, hızla gelen motosiklet çaptı. Feci kazada, motosikletteki yeni evli çiften kadın yola savrulurken, erkekse aracın altında bir süre sürüklendi.

...

Yok artık dedirten görüntü !

Osmaniye- Kadirli ilçesinde hızla giden otomobilin kapısını açarak dışarı sarkan, bir yandan da ayaklarıyla otomobili kullanan gencin görüntüsü bu kadarına da pes dedirtti.

...

Talihsiz yavru kedi böyle kurtarıldı

Varşova - Polonya'da bir yavru kedi, yemek aramak için girdiği çöp koytenırında kafası sıkışınca uzun süre mahsur kaldı.



