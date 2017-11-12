12.11.2017 12:00 Öğle bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik. Günün gelişmelerini sizin için derledik.



Washington Büyükelçiliğinden 'Fetullah Gülen' açıklaması

Washington - Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade talebinin karşılanmamasına ilişkin açıklama yapıldı.

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İstanbul'da dev DEAŞ operasyonu: 34 gözaltı

İstanbul - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 6 ilçede gerçekleştirilen operasyonda tamamı yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı.

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Hemzemin geçitte feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Muş - Muş'ta hemzemin geçitte tren kamyonete çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

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Güvenlik kamerasına el sallayarak içeri girdiler

İstanbul - Bahçelievler'de hırsızlar, girdikleri dairede ev sahibi ile burun buruna geldi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şahısların binaya girerken kameraya el sallayacak kadar rahat olması ise bu kadarına da pes dedirtti.



