Öğle bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.
Günün gelişmelerini sizin için derledik.
Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara - İçişleri Bakanlığı, son bir haftada yurt içinde gerçekleştirilen bin 285 operasyonda toplam 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Büyüme rakamları açıklandı
İstanbul - Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdü.
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İstanbul'da skandal: Başörtülü diye kaydını iptal ettiler !
İstanbul - Göktürk'te faaliyet gösteren özel bir kolej, skandal bir olaya imza attı. Bir kız öğrencinin kaydı, başörtülü olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
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Ankara'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 3 ölü
Ankara- Bir şehirler arası yolcu otobüsü mısır yüklü tıra çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
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Restoranda silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Adana - Bir restoranda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.