11.09.2017 12:01 Öğle bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik. Günün gelişmelerini sizin için derledik.



Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara - İçişleri Bakanlığı, son bir haftada yurt içinde gerçekleştirilen bin 285 operasyonda toplam 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Büyüme rakamları açıklandı

İstanbul - Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdü.

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İstanbul'da skandal: Başörtülü diye kaydını iptal ettiler !

İstanbul - Göktürk'te faaliyet gösteren özel bir kolej, skandal bir olaya imza attı. Bir kız öğrencinin kaydı, başörtülü olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

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Ankara'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 3 ölü

Ankara- Bir şehirler arası yolcu otobüsü mısır yüklü tıra çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

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Restoranda silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Adana - Bir restoranda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



