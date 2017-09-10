Öğle bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.
Günün gelişmelerini sizin için derledik.
İslam ülkelerine 'Arakan' çağrısı
Astana - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatına 'Arakan' çağrısında bulunarak, "Elimizden gelen tüm imkanlarla bu zulmün son bulması için birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.
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Madde bağımlısı metroda dehşet saçtı: 2 yaralı
İstanbul - Yenikapı Metro İstasyonu'nda madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs, güvenlik görevlisini başından yaralayarak silahını aldı. Silahla rastgele ateş açan şahıs, bir vatandaşı yaraladı.
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Forklift kadını ezdi
Bangkok - Dikkatsiz operatör, iş makinesiyle kadını böyle ezdi.
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Motosiklet böyle uçtu !
Bangkok - Tayland'da aşırı süratli bir motosiklet, kontrolden çıkıp havalandı ve bir lastikçiye uçtu.