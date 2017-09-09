Öğle bülteni

Günün tüm önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizler için derledik.
3 terörist daha öldürüldü
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3 PKK'lı terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.
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Bunun adı vicdansızlık
Hatay'da kaldırımda uzanan köpeğe bir adam ayağı ile kaldırımın parke taşını fırlattı. Korkup yola fırlayan köpek bir aracın altında kalırken, çarpan araç ise kaçtı.
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Kovalamaca böyle sona erdi
Polisten kaçan şüphelinin nafile çabası böyle sona erdi.