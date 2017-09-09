09.09.2017 12:30 Öğle bülteni

Günün tüm önemli gelişmelerini sizler için derledik. Günün tüm önemli gelişmelerini sizler için derledik.

3 terörist daha öldürüldü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3 PKK'lı terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

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Bunun adı vicdansızlık

Hatay'da kaldırımda uzanan köpeğe bir adam ayağı ile kaldırımın parke taşını fırlattı. Korkup yola fırlayan köpek bir aracın altında kalırken, çarpan araç ise kaçtı.

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Kovalamaca böyle sona erdi

Polisten kaçan şüphelinin nafile çabası böyle sona erdi.



