Öfkeli fil safaricileri kovaladı

Hindistan'da Jim Corbett Ulusal Parkında safari yapan grup, ölümle burun buruna geldi.
Hindistan'da Jim Corbett Ulusal Parkında safari yapan grup, ölümle burun buruna geldi. Öfkeli bir fil, safari aracını kovalamaya başladı. Bir an şaşıran aracın şoförü, ardından gazı kökledi ve kaçmaya başladı. Kovalamaca bir süre devam etti. Aracı yakalayamayacağını anlayan fil de sonunda takibi bıraktı.
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