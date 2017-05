Öfkeli eski koca bu kez kayınbiraderini vurdu

İstanbul Sultanbeyli'de eski eşinin ailesinin evini defalarca molotofkokteyli ve benzin dökerek yakmaya çalışan adam, bu kez eski kayınbiraderini vurdu.

Olay, 19 Mayıs günü Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrılan M.E. eski eşinin ailesinin evini molotof atarak 5 kez yakmaya çalışmış, son olarak da aileye ait aracı benzin dökerek ateşe vermişti. Kızgın eski koca bu kez de eski eşinin abisini hedef aldı. M.E. ve yanındaki bir arkadaşı, sabah evden çıkan C.B.'yi takip ederek arkasından ateş etti. Bacağından vurulan C.B., sekerek eve geri dönerken, zanlılar ise kayıplara karıştı.

Silahlı saldırı sırasında yaşananlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde işe gitmek üzere evden çıkan C.B., sokakta ilerliyor. Bir süre sonra peşinden gelen bir kişi kamera açısından çıkan C.B.'yi vuruyor. Sekerek tekrar kamera açısına giren C.B., evinin önüne geliyor. Yaralı adam, bir araçla hastaneye götürülüyor.

Olayın ardından soruşturma başlatan Sultanbeyli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eski koca M.E. ve yanındaki kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen M.E. serbest kalırken, tetiği çektiği öğrenilen diğer zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

