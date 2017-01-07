07.01.2017 14:07 Odunpazarı'ndan 821 kişiye psikolojik destek

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin ücretsiz verdiği psikolojik danışmanlık hizmeti çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, şuana kadar 821 kişiye destek verildi. Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin ücretsiz verdiği psikolojik danışmanlık hizmeti çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, şuana kadar 821 kişiye destek verildi.



Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 10 Ağustos 2015 tarihinde başlayan 'Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık' hizmetlerinden Odunpazarı ilçe sınırlarında yaşayan herkes yararlanabiliyor.



Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne kayıtlı Uzman Psikolog Fatma Ünlü tarafından, "Çocuk danışmanlığı, ergen danışmanlığı, yetişkin danışmanlığı, grup terapisi, aile terapisi, sınav kaygısı, stresle başa çıkma, uyum sorunları, kişilik testleri" gibi danışmanlık hizmetleri veriliyor.



Emek Mahallesi'nde bulunan Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü binasında verilen danışmanlık hizmetinden, bu zamana kadar 821 kişi yararlandı. Danışmanlık hizmeti alan çocuklarda; konuşma sorunu, sınav kaygısı ve davranış sorunu belirlendiğini ifade eden yetkililer, Bilişsel Davranışçı Terapi, Davranışçı Terapi ve Psikoeğitim çalışmaları yapıldığını söyledi.

