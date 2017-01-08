08.01.2017 14:08 Odunpazarı'nda dijital takip dönemi

Odunpazarı Belediyesi yeni ve yenilikçi uygulamalarla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Odunpazarı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, kullandığı araç takip sistemiyle belediye bünyesinde bulunan araçları denetliyor. Odunpazarı Belediyesi yeni ve yenilikçi uygulamalarla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Odunpazarı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, kullandığı araç takip sistemiyle belediye bünyesinde bulunan araçları denetliyor.



Kullanılan sistemde Odunpazarı Belediyesi bünyesinde bulunan toplamda 155 araç ve iş makinesi "ulaşım.net" programıyla takip ediliyor. Araçların periyodik bakımları, egzoz muayeneleri, sigortaları program sayesinde tam zamanında yapılıyor.



Araç ve iş makinelerin bakımı, arıza tespiti ve onarımı araç takip entegreli olarak program sayesinde izlenebiliyor. Kullanılan program araçların km bilgisini otomatik olarak sisteme aktarıyor. Araçların km bakım zamanları geldiğinde sistem kullanıcı ve sürücüyü ikaz ediyor.



Kullanılan sistem sayesinde hangi aracın hangi arıza verdiği ve ne malzeme kullanıldığı, bakım zamanı otomatik olarak dijital bir şekilde depolanıyor.

