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Odunpazarı'nda çocukların yüzü gülüyor
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Odunpazarı'nda çocukların yüzü gülüyor

Odunpazarı Belediyesi 'Mutlu çocuklar' için çalışmalarına devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi 'Mutlu çocuklar' için çalışmalarına devam ediyor.

Kreş, oyuncak kütüphanesi, çocuk merkezi, kütüphaneler ve yaz okulları Odunpazarı Belediyesi'nin çocuklar için yaptığı çalışmaların başlıcaları, Kreş Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Spor Müdürlüğü ile çocuklara hizmet eden Odunpazarı Belediyesi, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyor.

Çalışmalarını Kreş Müdürlüğü bünyesinde yürüten Odunpazarı Belediyesi, Ihlamurkent Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi, Emek Oyuncak Kütüphanesi ve Zeytindalı Çocuk Merkezi'nde çocuklara hizmet veriyor. "Çocuklar bugünümüz, çocuklar yarınımız" hedefiyle çalışmalarına devam eden Odunpazarı Belediyesi Kreş Müdürlüğü Oyunpazarı, Oyuncak Kütüphanesi ve Zeytindalı'nda çocukların, öğretmenler eşliğinde, sosyalleşmelerine, gelişimlerine katkı sağlayacak programlar uyguluyor.

7 sınıfta 118 çocuğa eğitim-öğretim

Ihlamurkent Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi 2014 yılı Aralık ayında faaliyete geçti. 2015 yılında binanın üst katının da faaliyete geçirilmesi ile Ihlamurkent Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde 118 öğrenciye tam gün eğitim-öğretim verilmeye başlandı. Odunpazarı Belediyesi personelinin çocuklarının öncelikle yararlandığı Ihlamurkent Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde, boş kalan kontenjan için diğer belediyelerin çalışanları ve belediye harici başvurular olarak değerlendirilmeye alınıyor.

Her sınıfa 2 eğitmen

Oyunpazarı'nda her sınıfta okul öncesi eğitim almış 2 öğretmen ve usta öğretici bulunuyor. Etkinlikler ise sınıflarda plan-program dahilinde, çocukların yaş grupları da dikkate alınarak sürdürülüyor. 3-6 yaş grubu öğrencilerin araştırma, inceleme, problem çözme, yapıcılık, iletişim ve büyük-küçük kas gelişimlerini destekleyici, doğaya ve insana saygılı, empatik düşünce sistematiğine sahip bireyler olarak yetişmeleri için çaba harcanıyor. Çocukların farklı alanlara ilgilerini arttırmak için konuk yazarlarla söyleşiler, doğa ve müze gezileri düzenleniyor. Tiyatro etkinliklerine katılımları sağlanan çocuklar, haftada bir gün de spor salonunda spor yapıyor.

Farklılıklara saygılı yetişmeleri için anasınıfına işaret dili dersi

Oyunpazarı'nda seramik, müzik, dans, karikatür, kukla gibi çocukların yapıcılıklarını besleyip, ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olacak atölyeler de düzenlenirken, bu atölyelerde çocukların daha keyifli ve renkli zaman geçirmelerine de olanak sağlanmaktadır. Yıl boyunca satranç öğretmeni anasınıfı grubuna haftada bir gün eğitim verirken, engelli bireylere olan duyarlılığını arttırmak ve farklılıklara saygılı yetişmelerine katkı sunmak için aynı yaş grubuna bu yıl işaret dili de öğretilmeye başlandı. Oyunpazarı'nda çocukların yaz aylarını da dolu dolu geçirmeleri sağlanıyor. Yaz boyunca çocuklar her gün farklı aktivitelere katılıyor. Çocuklar için gerçekleştirilen aktivitelerden bazıları ise şunlar, "Çocuklar yaz boyu parklarda doğa keşifleri, spor salonunda spor aktiviteleri, binicilik, hobi bahçesinde sebze meyve yetiştirme, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nın farklı alanlarına geziler, Oyunpazarı bahçesinde gerçekleştirilen su oyunları."

Çocuklar için oyuncak kütüphanesi

Odunpazarı Belediyesi'nin çocuklar için yaptığı çalışmalardan biri de Emek Oyuncak Kütüphanesi. Kazım Kurt Odunpazarı Belediye Başkanı seçildikten sonra yenilenen ve geliştirilen Emek Oyuncak Kütüphanesi'nde, kütüphaneden yararlanmak isteyen her çocuk için bir kart çıkarıldı. Çocuklar bu kartlar sayesinde kütüphanede bulunan her hangi bir oyuncağı alıp bir hafta boyunca evine götürebiliyor. Sonrasında ise çocuklar aldığı oyuncağı getirip başka bir oyuncak ile değiştirebiliyor. Öte yandan isteyen çocuk, günde 2 saat Oyuncak Kütüphanesi'nde zaman geçirebiliyor. Oyuncak Kütüphanesi'nin çocuklar için gerçekleştirdiği çalışmalar bunlarla sınırlı değil. Oyuncak Kütüphanesi'nde zaman zaman davet edilen uzmanlarla müzik, kukla, akıl oyunları atölyeleri yapılıyor. Oyuncak Kütüphanesi'nde sadece çocuklar için etkinlikler düzenlenmiyor, çocuk kitapları yazarları ile yapılan söyleşilere anne ve çocukları birlikte katılabiliyor. Annelerin ilgi alanlarına yönelik fotoğrafçılık, dikiş-el işi atölyeleri düzenlenirken, anne-baba ve çocukların birlikte katıldığı tiyatro, sinema, müze, bilim-kültür, doğa gezileri de hem ailelerin hem çocukların ufkunun gelişmesine katkı sunuyor.

Zeytindalı çocuk merkezi

Odunpazarı Tarihi Bölge'yi ziyaret eden ailelerin ziyaretleri sırasında çocuklarını bırakabilecekleri eğlenceli ve emniyetli bir alan oluşturmak için kurulan Zeytindalı Çocuk Merkezi sayesinde, aileler çocuklarını buraya teslim edip bölgeyi daha rahat ve uzun süreli gezebiliyor. Çocukların okuma ve araştırma alışkanlıklarını arttırmak için Zeytindalı'nda da oyuncak kütüphanesi ve çocuk kütüphanesi bulunuyor. Zeytindalı'nda ayrıca bir de satranç eğitim odası da bulunmakta. Bu odada çocuklara yıl boyunca satranç atölye çalışması yapılırken, Zeytindalı'nda çocuklar için bir de akıl oyunları atölye çalışması gerçekleştirilmekte.

Parklara ve 11 mahalleye kütüphane

Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen Odunpazarı Belediyesi, Kütüphane Müdürlüğü ile de çocuklara hizmet ediyor. Uğur Mumcu ve Basın Parklarına çocuklar için de Açık Hava Kütüphanesi açan Odunpazarı Belediyesi, 11 ayrı mahallede bulunan kütüphanelerde başta çocuk ve gençler olmak üzere tüm Eskişehirlilere hizmet ediyor. Odunpazarı Belediyesi, Emek Halk Merkezi'nde Fakir Baykurt Halk Kütüphanesi, Odunpazarı Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda Nazım Hikmet Halk Kütüphanesi, Büyükdere Halk Merkezi'nde Hasan Hüseyin Korkmazgil Halk Kütüphanesi, Zeytindalı Çocuk Merkezi'nde Atiye Aykanat Çocuk Kütüphanesi, Gökmeydan Halk Merkezi'nde Kemal Tahir Halk Kütüphanesi, Büyükdere Gençlik Merkezi'nde Ataol Behramoğlu Halk Kütüphanesi, Vadişehir Halk Merkezi'nde Yaşar Kemal Halk Kütüphanesi, Kırmızı Toprak Halk Merkezi'nde Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesi ile yeni yapılan Karapınar Halk Merkezi, Ihlamurkent Halk Merkezi ve Erenköy Halk Merkezi'nde yer alan kütüphanelerde Eskişehirlilere hizmet veriyor.

Kütüphanelerde çocuklara yönelik satranç ve akıl oyunları atölyeleri de gerçekleştiren Odunpazarı Belediyesi, sunduğu bu olanaklarla çocuk ve gençlerin eğitim hayatlarında daha başarılı olmalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Tatilde de kendilerini geliştirsinler diye 'Yaz okulları'

Odunpazarı Belediyesi'nin çocuklar için gerçekleştirdiği çalışmalar Ihlamurkent Oyunpazarı Kreş, Emek Oyuncak Kütüphanesi ve Gündüz Bakımevi ve Zeytindalı Çocuk Merkezi ya da kütüphanelerle de sınırlı değil. Odunpazarı Belediyesi Spor Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çocukların tatil yaparken de kendilerini geliştirmeleri için yaz okulları açtı. Basketbol, voleybol, tenis gibi spor branşlarında derslerin verildiği bu yaz okullarında, İngilizce, matematik, resim, temel bilgisayar, satranç ve çocuk jimnastiği gibi hem çocukların derslerine katkı sağlayacak hem de çocukların sosyalleşmelerini sağlayan eğitimler veriliyor.
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