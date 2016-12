27.12.2016 14:52 Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal çalışmaları

Odunpazarı Belediye Başkanlığı'nın, 30 Mart 2014 tarihinden bugüne kadar gerçekleştirilen bazı sosyal çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı açıklamasında, 'Yeni yönetim, sosyal demokrat ve halkçı belediyecilik çalışmaları ile mutlu bir kentsel yaşamının oluşturulmasına büyük katkı sağlayan çalışmalarını sürdürüyor' diye belirtildi.



Yapılan açıklamaya göre; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Aşevi, 10 Halk Merkezi, 2 Gençlik Merkezi, Odunpazarı Meslek Edindirme Kursları (OMEK), Odunpazarı Kadın El Sanatları Pazarı (OKEP), Halk Market ile Tedarik ve Lojistik Birimi olmak üzere tam 7 alanda faaliyet gösteriyor. Odunpazarı Belediyesi'nin yeni yönetimi göreve geldiğinde küçük hacimli Aşevi ve Paylaşım Merkezi ile çalışmalarına başlayan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, daha önce Kültür Müdürlüğü bünyesinde bulunan OMEK'in kendi bünyesine bağlanması ile çalışmalarını genişletmeye başladı. Yönetime gelir gelmez yeni bir Aşevi Binası için çalışmalarına başlayan Odunpazarı Belediyesi, Aşevi'nin kapasitesini artırarak 2014 yılı temmuz ayında yeni binasına taşıdı. Aşevi'nde 2014 yılı temmuz ayından bugüne kadar, her gün 284 aileden bin 329 vatandaşa sıcak yemek hizmeti verildi.



2,5 yılda 10 Halk Merkezi



Odunpazarı Belediyesi, 2015 yılında sosyo-ekonomik ve kültürel anlamda gelişmesini; kadınların, çocukların ve gençlerin yaşam standartlarını yükseltmek için Halk Merkezleri ve Gençlik Merkezleri çalışmalarına başladı. 2015 yılı Ocak ayında ilk halk merkezi olan Orhangazi Halk Merkezi'ni açan Odunpazarı Belediyesi, Ağustos ayında ikinci halk merkezi olan Emek Halk Merkezi ile çalışmalarına devam etti. Odunpazarı Belediyesi 2016 yılında ise Vadişehir, Gökmeydan, Büyükdere, Kırmızıtoprak, Ihlamurkent, 71 Evler, Erenköy ve Karapınar Halk Merkezlerini açtı. Faaliyete geçirilen bu 10 Halk Merkezi ile özellikle kadınlar ve çocukların kişisel gelişimleri için kurslar açan Odunpazarı Belediyesi, halk merkezleri içinde buluna Halk Kütüphaneleri ile de vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor. Halk Merkezlerinde kuruldukları günden bugüne kadar 3 bin 277'si kadın, 71'i erkek, 2 bin 287'si çocuk olmak üzere 5 bin 635 kişiye hizmet edildi.



Gençlik Merkezleri ile geleceğe yardım



Geleceğin gençler tarafından şekillendirileceğini ve bu konuda gençlere destek olunması gerektiğinin bilincinde olan Odunpazarı Belediyesi, 2015 yılı Şubat ayında Büyükdere Gençlik Merkezi'ni, Ağustos ayında ise Emek Gençlik Merkezi'ni kurdu. Gençler kendileri için hayata geçirilen Gençlik Merkezlerinde bilgi ve birikimlerini paylaşıyor, yeni fikirler üretiyor. Gençler bu merkezlerde sıkı bağlar kurarken, gençlik Merkezleri'nde açılan kurslarla gençlerin kişisel gelişimlerine de katkıda bulunuluyor. Gençlik Merkezleri kuruldukları günden bugüne kadar bin 396'sı kadın, 310'u erkek, 764'ü çocuk olmak üzere toplam 2 bin 470 kişiye hizmet verdi.



1 yılda 532 hane faydalandı



Odunpazarı Belediyesi'nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürüttüğü projelerden biri de Türkiye'de sosyal demokrat belediyecilikte örnek gösterilen Halk Kart ve Halk Market Projesi. Yoksullukla Mücadele Günü olan 17 Ekim 2015 yılında kurulan Halk Market ile Odunpazarı Belediyesi; ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi göndermek yerine, ihtiyaç duydukları ürünleri kendilerinin seçmesini sağlıyor. Halk Market yetkilileri 1 yıl içerisinde bin 467 ailenin inceleme ve değerlendirilmesini yaparken, bu ailelerden 532'si Halk Kart sahibi olarak Halk Market'ten her ay düzenli olarak alışveriş yapıyor. Halk Kart sahiplerinin yüzde 36'sının ailesinde en az 1 engelli birey bulunuyor.



OKEP'le ev kadınlarına destek



'Kadınları ve çocukları ile mutlu bir Odunpazarı' sloganını benimseyen Odunpazarı Belediyesi, OKEP ile ev kadınlarının bütçesine destek olmayı sürdürüyor. Kurulduğu günden bugüne kadar 353 kadına hizmet veren OKEP; Eskişehirli ev kadınlarının gücü ile her geçen gün gelişerek, şehrin en renkli pazarı haline geldi. Tamamı el emeği-göz nuru ürünlerden oluşan OKEP, hafta sonları Tarihi Odunpazarı Bölgesinde kurulan çadırlarda vatandaşla buluşuyor. Odunpazarı Arasta Çarşısı'nda açılan OKEP El Ürünleri Mağazası'nda da satış yapan OKEP'li kadınlar el emeğiyle ürettikleri ürünlerini artık Çarşamba Pazarı'nda kurdukları stantta da satıyor.



OMEK'den 10 bin 593 kişiye burs



Usta öğreticileri ve verilen eğitim ile dikkat çeken OMEK, geçmiş döneme göre daha profesyonel ve uzmanlık gerektiren alanlardaki kursları ile daha da zenginleşerek yoluna devam ediyor. Kendi usta öğretici alt yapısını oluşturarak faaliyetlerini sürdüren OMEK'te, KOSGEB destekli girişimcilik eğitimleri de veriyor. 30 Mart 2014 tarihinden bugüne kadar 7 bin 388'i kadın, bin 806'sı erkek ve bin 399'u çocuk olmak üzere toplam 10 bin 593 vatandaşa hizmet veren OMEK'de çalışmalar devam ediyor.