04.01.2017 13:32 Odunpazarı Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi, karla mücadele etmeye devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi, karla mücadele etmeye devam ediyor.



Kar yağışının başlaması, hava sıcaklığının eksilere düşmesi ile birlikte Odunpazarı Belediyesi Temizlik, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşların rahatı için çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için özel donatılmış araçlarla tuzlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler bir taraftan da devam eden kar yağışı nedeniyle de kar küreme ve buz kırma çalışmaları gerçekleştiriyor. Odunpazarı Belediyesi kar ve buzlanmayla mücadele için son teknolojiyle donatılmış tuzlama ve kar küreme aracı kullanırken, ekipler Odunpazarı sakinlerinin güven içinde ulaşım olanaklarından faydalanabilmeleri için gece gündüz 24 saat hazır bekliyor.



Ekipler, kar yağışının ardından müdürlükler bünyesinde bulunan özel kar küreme ve tuzlama araçları ile okullar, hastaneler, camiler, huzur evleri ve kamu kurumlarının çevresine öncelikli olarak müdahale ediyor. Ana arterler ve ara sokaklarda biriken kar ile oluşan buzlanma, ekiplerin çalışmaları sayesinde önleniyor. Tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam eden ekipler, diğer taraftan da mahallelerde biriken kar kütlelerini temizliyor.



Vatandaşların kar yağışından ve oluşan buzlanmadan olumsuz etkilenmemeleri için çalışmalarına devam eden ekipler, vatandaşların bölgelerindeki sorunlarını, şikâyetleri ve istekleri Odunpazarı Belediyesi Halk Masası'na 444 26 00 numaralı telefondan bildirebileceklerini ifade etti.

