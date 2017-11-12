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Ödüller sahiplerini buldu
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Ödüller sahiplerini buldu

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.
Bu sene "Çocuklar İçin Koş" temasıyla 39. kez düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu'nun sona erdi. Maraton ve tekerlekli sandalye kategorilerinde dereceye giren sporculara Sultan Ahmet Meydanı'nda kurulan platformda ödülleri verildi. Ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ak Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan,Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Mevlüt Uysal, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da hazır bulundu ve dereceye giren sporculara ödüllerini taktim etti.

BİRİNCİYE 50 BİN DOLAR
42 kilometre genel klasmanda kadınlar kategorisinde Kenyalı Ruth Chepngetich 2 saat 22 dakika 36 saniyeyle parkuru tamamlayarak, birinci oldu. Chepngetich ardından Kenyalı Visiline Jepkesho 2 saat 22 dakika 40 saniyelik derecesiyle ikinci, Etiyopyalı Letebrhan Haylay da 2 saat 25 dakika 14 saniyeyle üçüncü olarak tamamladı. Birinci 50 bin Dolar, ikinci 25 bin Dolar ve üçüncü ise 15 bin Dolar kazandı.
42 kilometre genel klasman erkekler kategorisinde 2 saat 11 dakika 22 saniyelik derecesiyle Fransız atlet Abraham Kiprotich birinci oldu. Jacob Kendagor 2 saat 11 dakika 27 saniyelik derecesiyle ikinci, Etiyopyalı Bazu Worku da 2 saat 11 dakika 39 saniyeyle maratonu üçüncü sırada tamamladı. Birinci olan atlet 50 bin Dolar, ikinci 25 bin Dolar ve üçüncü 15 bin Dolar ödül aldı.

KADINLARDA HAMİDE KURT, ERKEKLERDE ÖMER CANTAY BİRİNCİLİĞİ ELDE ETTİ
Genel klasman tekerlekli sandalye kadınlar kategorisinde Hamide Kurt 2 saat 12 dakika 31 saniyelik derecesiyle birinci, Zübeyde Süpürgeci 2 saat 21 dakika 42 saniye ile ikinci ve Zeynep Acet 3 saat 1 dakika 12 saniye ile üçüncü oldu. Dereceye giren sporculardan birinci 4 bin Dolar, ikinci 2 bin Dolar ve üçüncü ise 2 bin Dolar ödüle sahip oldu.
Genel klasman tekerlekli sandalye erkekler kategorisinde ise iki kişi yarışı tamamladı. 2 saat 12 dakika 4 saniyelik derecesiyle Ömer Cantay birinci, 2 saat 26 dakika 9 saniye ile parkuru bitiren Birol Kamar ikinci oldu. Birinci 4 bin Dolar ikinci ise 3 bin Dolar aldı.
Ödüllerin dağıtılmasının ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.
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