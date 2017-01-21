'ODTÜ yıkılacak mı' sorusuna yanıt verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'ODTÜ yıkılacak mı' sorusuna, 'ODTÜ'yü niye yıkayım? Tamam ODTÜ'deki sol taban beni sevmez ama ODTÜ'nün içerisindeki öğrencilerin çok büyük bir ekseriyeti özellikle sağduyulu insanlardır' cevabını verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "ODTÜ yıkılacak mı" sorusuna, "ODTÜ'yü niye yıkayım? Tamam ODTÜ'deki sol taban beni sevmez ama ODTÜ'nün içerisindeki öğrencilerin çok büyük bir ekseriyeti özellikle sağduyulu insanlardır" cevabını verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Periscope'tan gerçekleştirdiği canlı yayınlarla vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Gökçek, Anayasa değişikliğinin oylandığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaretinin ardından sabaha karşı 05.00'te Priscope'tan canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anayasa değişikliğinin 339 oyla kabul edildiği tarihi günü kaçırmak istemediğini vurgulayan Gökçek, Meclis'teki izlenimlerini de aktardı ve bazı bilgileri izleyicileriyle paylaştı.

TBMM'de Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar ve milletvekillerinin bulunduğu ortamda sohbet ettiklerini ve sevinçlerini birlikte paylaştıklarını anlatan Gökçek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 339 oyla Anayasa referandumu kabul edildi. İnşallah Allah nasip ederse şimdi referanduma gideceğiz. Referandumda da sizlerin oylarıyla inşallah, Türkiye, Başkanlık sistemine geçmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım'dan bazı müjdeler aldığını ifade eden Gökçek, "Özellikle belediye Başkanı arkadaşlarıma buradan müjde vermek isterim. Bizim paralarımız kesiliyordu, paraların kesintisini işlemi bitirmiş. Sayın Başbakanımız, 'Hadi müjdemi vereyim sana Melih' diyerek bize bu müjdeyi verdi. Ben de buradan size iletmiş olayım" diye konuştu.



"SAYIN BAŞBAKANIMIZA UYUŞTURUCU KONUSUNU AÇTIM"

Başbakan Binali Yıldırım ile pek çok konuyu konuşma fırsatı bulduğunu ama özellikle uyuşturucu konusunda Başbakan Yıldırım'a bazı bilgiler aktardığını kaydeden Başkan Gökçek, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın, küçük çocuklarımızın okul çevrelerinde uyuşturucu almaya başladıklarını, çocuklarımıza yedikleri poğaçaların içerisine bile uyuşturucu katarak, onları alıştırmaya çalıştıklarını ifade ettim. Sayın Başbakanımızın; hükümet olarak bu konuda çok ciddi bir hazırlığı varmış onu söylediler. İnşallah önümüzdeki günlerde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti uyuşturucu ile çok ciddi anlamda bir mücadele başlatıyor."



"SAYIN BAŞBAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bir izleyicisinin "Neden, AK Parti Grup toplantısından canlı yayın yapmadınız?" sorusu üzerine, AK Parti Grup toplantısının basına kapalı olduğunu vurgulayan Gökçek, "Fakat şu kadarını söyleyeyim, milletvekilleri inanılmaz heyecanlıydı. Konuşmasının sonunda Sayın Başbakanımız inanılmaz büyük bir alkış aldı. Muhteşem bir alkış aldı, milletvekilleri Sayın Başbakana muhabbetlerini ilettiler" şeklinde gözlemlerini de aktardı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın tutumundan övgü ile söz eden Gökçek, "Sayın Başbakanın, Sayın Cumhurbaşkanına olan sadakati ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki sistem meselesine inanışı ve ortaya koyduğu samimiyet sadece ve sadece alkışlanır. Sayın Başbakanı bu konuda bugün bir sefer daha çok takdir ettim. Kürsüye çıktığında yürekten Sayın Cumhurbaşkanına bağlığını ve başarılarını açıktan diledi, çok güzel bir konuşma yaptı. Ben de bu konuda Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza başarılar diliyorum inşallah" diye konuştu.



GELEN SORULAR VE BAŞKAN GÖKÇEK'İN CEVAPLARI

Başkan Gökçek, Periscope yayınında kısa bir açıklamanın ardından izleyicilerinden gelen soruları cevaplandırdı. Sorulan sorulardan bazıları ve Gökçek'in cevapları şu şekilde:



"TAŞERONA KADRO VERİLECEK Mİ?"

"Taşerona kadro verilme meselesi Hükümet'te görüşülüyor. Herhalde verilecek, önümüzdeki günlerde onu da medyadan duyarsınız diye düşünüyorum.

Gölbaşına metro projeniz var mı? Gölbaşı'na nüfusu açısından açık söyleyeyim, en sonra metronun gelmesi gereken bir yer. Örneğin Mamak'a metro lazım, Altındağ'a metro lazım, Keçiören'in metrosu daha yeni bitti. Sincan'ın metrosu var. Etimesgut'a da banliyö treni geliyor. Raylı sistem geliyor. Çankaya'nın da belli noktalarına lazım. Çayyolu'na doğru gittik ama Dikmen tarafına özellikle Sinpaş'ta yapılmış olan binalara doğru, yoğun metrolar lazım. Onlar yapıldıktan sona inşallah Gölbaşına gelir, bu da herhalde 10 yıldan önce kesinlikle olmaz, realist olmak lazım."



"PAVYONLARI NE ZAMAN KAPATACAKSINIZ?"

"Ulus'taki pavyonlardan çok acaip şikayetler geliyor. Zaten orada kamulaştırma faaliyetleri devam ediyor. Özellikle bizim yeni bir projemiz var; anlatmadığımız. Ama Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan tarafından da olabileceği ifade edilen yeni bir proje; Çankırı Caddesi'ni kamulaştıracağız. Bu konuda Hükümetimiz bize kaynak sağlayacak. O gelecek paralarla Çankırı Caddesi'nin kamulaştırılması, Çankırı Caddesi'nin altından tünel yolun geçmesi, üstünün yaya yolu olarak düzenlenmesi, Çankırı Caddesi'ndeki uygun kullanılabilecek durumda olan otellerin yurt ve bazı binaların da Hacı Bayram Üniversitesi'nin fakülteleri haline getirilmesi planlanıyor. İnşallah bu gerçekleşince pavyonlar zaten otomatikman kalkmış olacak, böyle bir hazırlığımız var. Düşündüğümüz alt geçidi de şu anda İller Bankası ile Gençlik Parkı arasından girerek YIBA çarşısından çıkacak şekilde halletmeye çalışacağız. Aynı zamanda da Hacı Bayram'ın alt tarafında eski Bentderesi tabir edilen yerden; Kevgirli Sokak'tan giren bir alt tünelin de Ankara Palas'ın önünden geçmesi söz konusu. Üst kısmı Ankara meydanı olacağı için trafik tamamen aşağıdan işleyecek. Otobüsler aşağıda duracak. Böyle güzel bir projemiz var, hazırlık yapıyoruz. İnşallah Allah yapmayı nasip eder. Bu projenin önümüzdeki 2 yıl içinde bitmesi çok zor. Allah bize bir dönem daha nasip eder mi bilmiyorum? Ederse eder, etmezse bir başka AK partili arkadaşamızın burayı bitirmesi söz konusu olur diye düşünüyorum."



"ANKARAGÜCÜ'NE EL UZATIN"

"Bu benim üçüncü Periscope yayınım, bu konuyu da üçüncü defa anlatışım olacak. Ankaragücü'ne sanki 'Melih Gökçek yardım etmiyormuş gibi' özellikle Ankaragücü içerisinde bana muhalefet eden kesimin bir propagandası var. Buna kesinlikle inanmayın. Gölbaşı'nda bir toplantı yaptım. Orada Ankaragücü'ne sempatisi olduğuna inandığım ne kadar Ankara'nın zengin eşrafı varsa davet ettim. O davete Ankaragücü'nün Başkanını ve yönetimini de davet ettim. Eski parayla 6 trilyon lira para topladım, ben bugüne kadar kimseden Osmanlıspor için bile böyle bir para toplamadım. Bunu bilesiniz. Bu da Ankaragücü'ne olan sevgimiz ve saygımız. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belediye Meclisi'nden üç defa karar çıkarttı ve her üçünde de Ankaragücü'ne para transferi yaptık. Bütün bunların haricinde Ankaragücü'ne en büyük oranda yardım eden kişi bizim Belediyemize iş yapan bir esnaf arkadaşımız. O da benim hatırımı kırmadı, devamlı olarak Ankaragücü'ne para yardımı yapıyor. Ve büyük bir borç kısmını da üstlendi. Bütün bu gerçekler ortada olduğu halde, hala özellikle Ankaragücü'nde Melih Gökçek'i ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni karalamak, 'Ankaragücü'ne sahip olunmuyor' gibi bir imaj verme noktasında inanılmaz bir gayret var. Bunlar yalan bunlara inanmayın. Sorun bakalım yöneticilere Melih Gökçek'in söyledikleri yalan mı değil mi? Bunları hiç bahsetmiyorlar, hiç söylemiyorlar, ama Ankaragücü'ne Melih Gökçek para vermiyor gibi bir propaganda yapıyorlar. Bunlar yalan. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Acaba kendi bütçelerinin yüzde kaçı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden, topladığımız yardımlardan ve benim arkadaşımdan geliyor? En az Ankaragücü'nün kaynaklarının yüzde 75'i, yüzde 80'i buradan geliyor ve 'hala bize yardım etmiyorsun' demek büyük bir haksızlık. Ankaragücülü arkadaşlarımızın bunu bilmesini özellikle istiyorum."



"HASTANELER ÇEVRESİNDE ÇOK YÜKSEK OTOPARK PARALAR ALIYORLAR?"

"Hacettepe civarını söylüyorsanız, aslında biz para almıyoruz. Demek ki orada çeteler oluştu, korsan otoparkçılar bu paraları alıyor. Önümüzdeki günlerde yeniden bu yolları paralı otopark yapıyor ve bizim Belediye Şirketimiz BELTAŞ işletecek. İnşallah o zaman bu durumları düzeltmiş oluruz."



"MAMAK TRAMVAY HATTI YAPILACAK MI?"

"Tramvay yok da monoray yapılacak. Monoray konusunda çalışmalarımız devam ediyor, eğer bu önümüzdeki bir iki ay içinde anlaşma yapılırsa Mamak ve Dikmen'e de iki şehir hastaneleri bölgesine de (Etlik ve Bilkent) böyle bir şey yapabileceğiz inşallah. O konuda çalışmalara devam ediyoruz."



"KIRIKKALE YEŞİL VADİ NE DURUMDA?"

"Yeşil Vadi'yi yapıyoruz. Şu anda devam ediyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde de tamamen bitmiş olacak Yeşil Vadi Kırıkkale Belediyesi sınırları içerisinde kalıyor aslında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevi değil, ama biz Kırıkkalelilere söz vermiştik. Yeşil Vadi Ankara'nın Kırıkkalelilere hediyesi olarak yapılmaya devam edecek."



"ODTÜ'YÜ YIKACAK MISINIZ?"

"ODTÜ'yü niye yıkayım? Tamam ODTÜ'deki sol taban beni sevmez ama ODTÜ'nün içerisindeki öğrencilerin çok büyük bir ekseriyeti özellikle sağduyulu insanlardır. Bakmayın öğretim kadrosuna, özellikle solu ideolojik hale getirmiş bir takım kişiler var ama ODTÜ'nün tamamını böyle kabul etmek mümkün değil. ODTÜ, bizim bir bilim yuvası olarak kabul ettiğimiz bir yer, inşallah ideolojik anlamda saplantılardan kurtulur ve ilim tarafları daha fazla olur."

Gökçek sorularının ardından takipçilerini bu gece (Cumartesi) saat 22.00'daki canlı yayınına davet ederek, yurt içinden ve yurt dışından gönderilen çok sayıda mesajlardan bazılarını okudu ve selamlarını gönderdi.

(Uğur Kan Yüksek / İHA)