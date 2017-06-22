ODTÜ kampüsünde kuyuya düşen işçiyi itfaiye kurtardı

ODTÜ kampüsü içerisinde 6 metre derinlikteki su kuyusuna düşen işçiyi itfaiye kurtardı.

ODTÜ kampüsü içerisinde 6 metre derinlikteki su kuyusuna düşen işçiyi itfaiye kurtardı.

Alınan bilgiye göre, ODTÜ içerisindeki 6 metre derinliğindeki su deposunun 90 cm çapındaki baca girişinden kontrol amaçlı aşağı inmek isteyen Salih Serdal Emlik isimli işçi, demir merdivenlerden ayağı kayarak aşağı düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Emlik'i düştüğü 6 metre derinliğindeki kuyudan çıkardı. Yaralanan işçi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

(Uğur Kan Yüksek /İHA)