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Ödemlerinizi atın, balon gibi şişmeyin
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Ödemlerinizi atın, balon gibi şişmeyin

Kişinin, yüzük parmağıma sığmıyor, ayakkabılarım küçük geliyor, göz kapaklarım şişiyor gibi şikayetlerinin ödem problemi yaşadığına işaret ettiğini belirten Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, ödem atmanın yolları ile ilgili bilgiler verdi.

Kişinin, yüzük parmağıma sığmıyor, ayakkabılarım küçük geliyor, göz kapaklarım şişiyor gibi şikayetlerinin ödem problemi yaşadığına işaret ettiğini belirten Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, ödem atmanın yolları ile ilgili bilgiler verdi.
Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, "Ödem, vücutta sıvı birikmesidir ve yaygın karşılaşılan bir sorundur. Ödemi hücre içi sıvının hücre dışına çıkması ile doku aralarında ve cilt altında birikmesi olarak da tanımlayabiliriz. Ödem, daha çok bayanlarda görülüyor ve ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Böbrek ve karaciğer hastalıkları, kalp-damar sorunları, hormonal hastalıklar ödeme yol açabiliyor. Ödeme neden olan durumlardan bazıları şunlardır: Regl dönemi,menopoz,fazla kilo,az su tüketimi, fazla karbonhidrat tüketimi, bol tuzlu diyet gibi. Ayrıca Magnezyum Eksikliği/B6 Vitamin Eksikliği ve tansiyon dengesizliği de ödeme neden olabiliyor" dedi.
Tüketilen su ve tuz miktarının şişme ve ödem oluşmasında çok önemi olduğunu kaydeden Enç, "Ödemin en erken belirtileri göz kapaklarında, el, ayak ve ayak bileklerinde şişme meydana gelmesidir. Ödem ile birlikte kilo artışı da tipik bir bulgudur.Ödemin tedavisi özellikle nedene yönelik olmalıdır.Eğer hastalığa bağlı bir ödem söz konusu değilse,ilaç kullanmadan bazı tedbirlerle ödemlerinizden kurtulabilirsiniz" ifadelerini kaydetti.
Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, ödemden kurtulmak için şu önerilerde bulundu:
"Hazır yiyecekler,et suyu tabletleri,turşular,konserveler tuz yönünden zengin besinlerdir.Bu sebeple bu besinlerin tüketimde dikkatli olunmalıdır. Yemeklerinizi pişirirken az tuz ile edin ve tuzdan çok baharat kullanın. Şeker tüketiminize dikkat edin.Çünkü şekerin sindirilmesinde çok miktarda su gerekir ve vücut suyu tutar. Tüketilen şeker miktarının azalmasıyla ödem sorunu da azalacaktır. Her hangi bir sağlık sorununuz yoksa gün içinde ödem atımını hızlandıran biberiye, ısırgan otu, kiraz sapı ve funda yaprağı gibi bitkilerin çaylarından faydalanabilirsiniz. Yeşil yapraklı sebzeler vücuttun fazla suyu atmaya yardımcı olur.Ayrıca posa içeriği yüksek olan gıdalarında bağırsakların çalışmasını arttırdığı için ödemin atılmasında katkısı vardır.Probiyotik yoğurt veya kefir tüketmeniz de fayda var. Uykunun da ödem oluşumunda katkısı vardır.Yetersiz yani az uyumak ödem sorununun ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir.Bu nedenle günde ortalama 7-8 saat uyumaya dikkat etmenizde fayda var. Karbonhidrat içeren besinler yerine kompleks karbonhidrat içeren besinler (tam tahıllı,kepekli,çavdarlı gibi)tüketmenizde yarar var. Su tüketimizin düzenli olması büyük önem taşır.Her gün düzenli olarak 2 -2,5 litre su tüketmelisiniz. Özellikle egzersiz yapıyorsanız mutlaka yanınızda su bulundurmalısınız. Fazla kilolarınız mevcutsa bir diyetisyen yardımıyla ideal kilonuza ulaşmalısınız."

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