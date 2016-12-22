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Ödemiş Anadolu Lisesinden Halep'e destek
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Ödemiş Anadolu Lisesinden Halep'e destek

Ödemiş Anadolu Lisesi, ilçede kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplu kuruluşları tarafından düzenlenen 'Halep'e bir el de sen uzat' kampanyasına destek verdi.

Ödemiş Anadolu Lisesi, ilçede kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplu kuruluşları tarafından düzenlenen "Halep'e bir el de sen uzat" kampanyasına destek verdi.

Ödemiş Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma Kulübü, organize edilen kampanya ile Halep'teki sivil vatandaşların ihtiyaçları için yardım topladı. Okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin katıldığı kampanya ile toplanan para ve giyecek ürünleri yetkililere teslim edildi. Kampanya çerçevesinde toplanan bin lira Türk Kızılay'ı Ödemiş Şubesine teslim edilirken, toplanan 2 bin 500 adet giyecek ürünü de Ödemiş Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne verildi. Ödemiş Anadolu Lisesi Müdürü Erdal Görken, kampanya hakkında bilgi vererek, "Okulumuzun Sosyal Yardımlaşma Kulübü okulumuz içerisinde Halep'teki sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak için bir kampanya düzenledi. Kampanyamıza öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmen arkadaşlarımız da destek verdi. Kampanya ile toplanan bin TL'lik parayı Halep'e yardım götüren Kızılay'a yani Türk Kızılay'ı Ödemiş Şubesi Başkanlığına, elde ettiğimiz 2 bin 500 parça giyecek ürününü ise Ödemiş Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne teslim ettik. Kızılay sivil Suriyeliler için özellikle acil olarak bebek malzemeleri ile yiyecek satın alıyor. Öte yandan ilçemizde de 'Halep'e bir el de sen uzat' projesi var. Her iki alana da destek vermeye çalıştık. Giyeceklerimiz ise Cumartesi günü Ödemiş'ten yola çıkması planlanan yardım tırına aktarılacak. Emeği geçen destek veren herkese teşekkür ediyorum"

Türk Kızılay'ı Ödemiş Şube Başkanı Rıfat Boyacıoğlu ise şöyle konuştu:

"Ödemiş Anadolu Lisesinin bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Türk Kızılay'ı yetkilileri Suriye'de yaşanan savaş sonrası sürekli olarak yardımları kontrollü bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu anlamda Kızılay'a verilen destekten dolayı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
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