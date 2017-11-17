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Oda sanarak adım attı, asansör boşluğuna düştü
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Oda sanarak adım attı, asansör boşluğuna düştü

İstanbul Avcılar'da bir apartman inşaatının içerisine giren bekçi, oda sanarak asansör boşluğuna adım attı. Metrelerce yüksekten düşen bekçi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Avcılar'da bir apartman inşaatının içerisine giren bekçi, oda sanarak asansör boşluğuna adım attı. Metrelerce yüksekten düşen bekçi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, yapımına devam edilen bir inşaatta bulunan malzemelerin çalınmasını korumakla görevli bekçi, apartman içerisine girdi. Bir süre apartman içerisinde gezinen bekçi, oda sanarak girdiği asansör boşluğundan aşağıya düştü. Acı içerisinde yardım isteyen bekçiye yine aynı apartmandan görevli işçiler yardım etti. Olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri çağrıldı.
Gelen sağlık ekipleri, inşaat bekçisine düştüğü yerde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bekçinin hayati tehlikesi bulunmazken, vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.
(Murat Delice/İHA)
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