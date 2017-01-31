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Oda müziği tutkunları festivalde buluşuyor
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Oda müziği tutkunları festivalde buluşuyor

6'ncı Opus Amadeus Oda Müziği Festivali, dünyanın ve Türkiye'nin ünlü sanatçılarının performanslarına ev sahipliği yapacak.

6'ncı Opus Amadeus Oda Müziği Festivali, dünyanın ve Türkiye'nin ünlü sanatçılarının performanslarına ev sahipliği yapacak.
Rönesans'tan çağlar kat ederek günümüz müziğine uzanan repertuvarıyla başarılı sanatçıların ve toplulukların performanslarına yer veren Opus Amadeus Oda Müziği Festivali, 6'ncı kez müzik tutkunlarının buluşma noktası olacak. Oda müziğinin gerek dünyada ünlü gerek Türkiye'de sevilen isimlerin konserlerine sahne olacak festival kapsamında İstanbullular, 6-28 Şubat tarihleri arasında geçmiş zamanlardan günümüze müziğin doyumsuz yolculuğuna çıkacak.
Artisan Organizasyon tarafından düzenlenen ve sanat yönetmenliğini Mehmet Mestçi'nin yaptığı Opus Amadeus Oda Müziği Festivali'ni takip edecek müzik tutkunları; farklı dönemlerde yazılmış eserlerle buluşacak. Müzik tutkunları, çarpıcı piyanolu dörtlüler ve daha evvel Türkiye'de seslendirilmemiş eski çağlardan tiyatro müziklerini dinleme şansını elde edecek. Dört kontrbas için bestelenmiş şaşırtıcı parçalar, Alman lied evreninin ışıl ışıl incileri, nefesliler için enfes beşliler ile görkemli bakır sazlar eşliğinde İstanbullular ile buluşacak.

FESTİVAL PROGRAMI
"Sanki Gökten İniyordu Sesler"
Festival rüya gibi bir konserle açılıyor. Berlin Filarmoni Solistleri ve Özgür Aydın 6 Şubat saat 20.30'da, Grand Pera Emek Sahnesi'nde Opus Amadeus Oda Müziği Festivali'nin yeniden konuğu oluyor.
...
"Shakespeare'in Gitmek İsteyeceği Bir Konser"
1974'ten bu yana erken dönem müzik alanında olağanüstü ve şaşırtıcı kayıtlara imza atmış olan Camerata Trajectina, Hollanda'dan ikinci defa Türkiye'ye geliyor. Festivaldeki programları çarpıcı ve iddialı konserin tamamı birbirinden güzel 17'nci yüzyıl tiyatro müziklerinden oluşuyor. Konser 13 Şubat saat 20.30'da, Grand Pera Tiyatro Sahnesi'nde gerçekleşecek.
...
"İtalya'dan Nefis Melodiler, Germenler'den Leziz Armoniler"
Farklı ve etkileyici bir ikili olan ve festivale Macaristan'dan katılan Duo Laudate, baroktan romantiğe giden ve sonra romantikten baroğa geri dönen programıyla ilk defa İstanbul'da. 15 Şubat saat 20.30'da, Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi Kadıköy'de düzenlenecek konserde birbirinden güzel lied'ler ve şarkılar cazibesi yüksek bir Alman romantizmi ve İtalyan zarafeti sunuyor.
...
"Orda... Anadolu ve Ötesi Var Uzakta"
Anadolu Nefesli Beşlisi'nin konser programı Avrupalı ustaların ışıltılı eserlerinin yanı sıra kendi toprağımızdan da çok önemli, çok duygulu eserlerden oluşuyor. Birkaç ay evvel hayatını kaybeden büyük eğitmen ve besteci İlhan Baran'ın tahta nefesliler için yazdığı beşlisini bu konserde dinlemek ise özel bir deneyim olacak. Konser 22 Şubat saat 20.30'da Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde (MSKM) gerçekleşecek.
...
"Henri Miller Titreşimleri"
Mimar Sinan Kontrbas Quartet konserlerinde heybetli çalgılarının derin sesiyle ve arp sanatçısı İpek Mine Sonakın'ın katılımıyla Bach'tan Satie'ye, Dubensky'den Joplin'e, Frescobaldi'den Ravel'e arşeleri 23 Şubat saat 20.30'da, Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi, Kadıköy'de renkten renge uçacak.
...
"Don Quichote'nin Yolu Üzerindeki Şölen"
Kapanış konseri Opus Amadeus Oda Müziği Festivali'nin repertuvarı en zengin etkinliklerinden biri olarak dikkat çekiyor. 28 Şubat saat 20.30'da, Aşkenazi Sinagogu, Karaköy'de düzenlecenek konser Camerata İstanbul Brass Ensemble'ın usta yorumlarıyla Don Kişot'un yolu üzerinde çılgın bir finale dönüşüyor.
Program ve konuk gruplar hakkında detaylar opusamadeus.com adresinden, biletler ise biletix.com'dan temin edilebiliyor.


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