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Ocakoğlu; 'Bugün 7 Ocak, şerefli bir öykünün yıldönümü'
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Ocakoğlu; 'Bugün 7 Ocak, şerefli bir öykünün yıldönümü'

Demokrat Parti (DP) misyonunun ileri gelen isimlerinden Samet Ocakoğlu, DP'nin 70. yaşını kutlayarak; 'Kimse cesaret etmezken, daldık bizler bu sahraya' dedi.

Demokrat Parti (DP) misyonunun ileri gelen isimlerinden Samet Ocakoğlu, DP'nin 70. yaşını kutlayarak; "Kimse cesaret etmezken, daldık bizler bu sahraya" dedi.

DP misyonunun ileri gelen isimlerinden olan DP eski GİK üyesi ve 11. Dönem DP Manisa Milletvekili Orhan Ocakoğlu'nun oğlu Samet Ocakoğlu, 7 Ocak 1946 DP'nin kuruluşu ve 7 Ocak 1947 Hürriyet Misakı Bildirisinin yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaptı. Ocakoğlu, "Demokratik rejimimizin milletin belirleyeceği esaslarla yapılanmasının miladının ve çok partili hayata samimi ve kararlı adımımızın yıldönümü ve Demokratik Rejimin kurallarının statükocu devlet düşüncesi ile tasarlanmasına ve millete ait sözde egemenliğin sınırlandırılmasına son verilmesine, rivayetlerden ibaret haldeki milli irade ilkelerinin doğru kuralları ve hukuku ile hayata geçmesine,

antidemokratik uygulamaların milletin kaderi olmasına karşı çıkılmasına, devletin milleti düşünür hale dönüşmesine, mal sahibinin zilyetliğinin tanınmasına, kayıtlı hukukun yaşanabilirliğine, ülke kaynaklarının ve fırsatlarının her kesimin, herkesin erişebileceği ve yararlanabileceği hale dönüşmesine, sosyal hayattaki pek çok fenalığa son verilmesine, musibetlerin rahmete dönüşmesine,

vesile olmuş şanlı 'Hürriyet Misak-ı ve Sine-i Millet' bildirilerinin yıldönümüdür" dedi.

DP'nin Türk siyasi yaşamında önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Ocakoğlu, "Şerefimiz ve çilemiz olan öykümüzü saygı ve sevgi ile selamlarken,7 Ocak 1946 ' da kurulan aziz DP'nin kurucularını ve o zor, baskıcı günlerde Sine-i Millet bildirisini yayınlayıp, içeriğini millete benimsetenleri ve bildiriye her şart altında sadakat gösterenleri basta merhum Cumhurbaşkanı Celal Bayar, merhum Başvekil Adnan Menderes ve demokrasi şehitlerimiz olmak üzere, bir şafaktan bir şafağa bu büyük ve soylu yürüyüşte saf tutmuş herkesi, saygı ve rahmet ile anıyorum. Millet onlardan razı olmuştu. Rabbimde onlardan razı olsun ve bu vesile ile 27 mayıs davama işçi işveren davası denmesini bir kere daha kınıyorum. Ve onlar için bir diyeceğim. Doğrusunu Rabbim bilir. Bizler hak yolcusuyuz. İncitmenin, itmenin değil, rızamızın peşine düşünki hayır ve bereket bulun. Gün olur, günümüz olur" diye konuştu.
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