08.02.2017 11:58 Ocak ayında bunlar konuşuldu

Medya Takip Merkezi (MTM) 2017 yılının ilk ayı için hazırladığı medya araştırmasının detaylarını paylaştı. Rapora göre, siyaset dünyası, tartışmalarla dolu bir ayı geride bırakırken, ABD Başkanı Trump'ın vize yasağı, tüm dünyada olduğu kadar Türkiye'de de yankı buldu. Medya Takip Merkezi (MTM) 2017 yılının ilk ayı için hazırladığı medya araştırmasının detaylarını paylaştı. Rapora göre, siyaset dünyası, tartışmalarla dolu bir ayı geride bırakırken, ABD Başkanı Trump'ın vize yasağı, tüm dünyada olduğu kadar Türkiye'de de yankı buldu.

MTM Medya Takip Merkezi, Ocak ayı siyaset gündeminde öne çıkan konuları analiz etti. Rapora göre, referandum tartışmaları, anayasa değişikliği, başkanlık sistemi, mecliste yükselen tansiyon, Suriye meselesi ve Donald Trump'ın vize yasağı, gündemin öne çıkanları arasında yer aldı.



REFERANDUM, BAŞKANLIK SİSTEMİ, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMALARI

Anayasa Değişikliği'ne dair referandum oylaması, siyaset, spor, sanat çevresinden birçok ismin gündeminde yer aldı. Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in sosyal medyada başlattığı "Güçlü Bir Türkiye için Evet" kampanyası, referandum gündemi içinde dikkat çeken konular arasında yer aldı. Anayasa Değişikliği tartışmalarında parti liderleri kanadında ise sesler farklı yükseldi. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Meclis'te de evet, referandumda da evet" diyerek vereceği oyun rengini parti tabanı ile paylaştı Ocak ayı boyunca Anayasa değişikliği, toplamda 143 bin 864 haberle yer alırken, referandum tartışmaları 108 bin 258 habere konu edildi. Başkanlık Sistemi ise, 61 bin 646 haberle basında yer buldu.



MECLİS'TE ISIRIK POLEMİĞİ

Referandum tartışmaları çerçevesinde mecliste de tansiyon yüksekti. TBMM'de yeni anayasa teklifinin görüşmeleri sırasında kadın milletvekilleri arasında yaşanan gerginliğin yanı sıra, AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın bacağından ısırıldığı iddiasının yankıları gündemde yer aldı.

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, kendini meclis kürsüsündeki mikrofona kelepçelemesi ise hafızalarda yer etti. Ak Parti'li ve HDP'li kadın milletvekilleri arasındaki tartışmanın büyümesi, arbedeye neden oldu. Arbede sırasında sırtüstü yere düşmesi sonucu protez kolu çıkan CHP'li Şafak Pavey'i yerden partili arkadaşları kaldırdı. Kadın milletvekilleri kavgası, bin 465 habere konu olurken, Meclis'te yaşanan ısırık polemiği ise 6 bin 70 habere konu edildi.



15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin ilk dava, 6 Şubat'ta Özel Hava Alay Komutanlığındaki olaylara yönelik açılacak. 15 Temmuz darbe girişimi, Ocak ayı boyunca toplamda 175 bin 291 habere konu oldu.



ASTANA GÖRÜŞMELERİ

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Suriye'de ateşkesin izlenmesi ve uygulanması için Türkiye, Rusya, İran 23-24 Ocak'ta ilk toplantı gerçekleşti. Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde gerçekleşen görüşmelerde ilk kez Suriyeli hükümet yetkilileri ve silahlı muhaliflerin temsilcileri ile bir araya geldi. İkinci görüşmeye hazırlanan üçlü mekanizma, bu kez Suriye'deki ateşkes sürecini ele alacak. Astana görüşmeleri, toplamda 22 bin 137 habere konu oldu. Yazılı basında 2 bin 343, görsel basında 2 bin 246, elektronik basında 17 bin 548 haberle yer aldı.



DONALD TRUMP'TAN VİZE YASAĞI

ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump, yemin töreninin ardından görevi resmen devraldı. Yeni Başkan'ın gündeminde, öne çıkan konular arasında vize yasağı oldu. Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı ve nüfuslarının çoğunluğu Müslüman Suriye, Irak, İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali ülkelerine getirdiği vize yasağı kararı, tüm dünyada tepkilere ve protestolara neden oldu. Alınan karar çerçevesinde 100 bin kişinin vizesinin iptal edildiği bildirildi. Donald Trump ay boyunca yazılı basında 12 bin 87, görsel basın 4 bin 773, elektronik basında 106 bin 714 kez yer alırken, toplam haber sayısı 123 bin 574'e ulaştı.



2017'NİN MİLLİ GÜVENLİK KURULU TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan 2017'nin ilk MGK toplantısı tamamlandı. Toplantıda, Türkiye'nin milli güvenliğine karşı terör tehdidine ve güvenlik riskine karşı hukuk çerçevesinde alınan tedbirler görüşüldü. Ek olarak, 2016 yılında gerçekleşen terör olaylarının yıllık güvenlik değerlendirmesi yapıldı. İstanbul, Ankara, Kayseri, İzmir'de yaşanan terör olayları, Rus Büyükelçisi suikastı her yönüyle ele alınarak saldırılar kınandı.

Milli Güvenlik Kurulu, toplamda 7 bin 147 habere konu olurken, yazılı basında 812, görsel basında 659, elektronik basında 5 bin 676 yer aldı.



REİNA SALDIRISI 6 BİN 658 HABERE KONU EDİLDİ

Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının zanlısı, İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda yakalandı.

Reina Saldırısı, toplamda 6 bin 658 habere konu edildi.



MEDYA TAKİP MERKEZİ

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki merkezinin yanı sıra, İstanbul Anadolu Yakası, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Samsun, Adana, Gaziantep şehirlerinde 9, Almanya'da ve Azerbaycan'da birer olmak üzere toplam 11 noktada temsil edilen Medya Takip Merkezi (MTM), takip ettiği 4 bini aşkın yayın ve 150 çalışanıyla Türkiye'nin önde gelen medya takip kuruluşları arasında yer alıyor. İstanbul'da, 1999 yılında kurulan MTM, ilk şubesini 2006 yılında Ankara'da faaliyete geçirdi. Kısa sürede Türkiye'de medya takip sektörünün lokomotifi haline gelen kuruluş, aynı yıl Almanya'da açtığı temsilciliği ile faaliyetlerini yurt dışına taşıdı. 2013 yılında, Azerbaycan'ın ilk medya takip şirketini faaliyete sokan MTM, klasik ve dijital medya takibinin yanı sıra, Medya Bilgi Rehberi, Etkinlik Takvimi ve Online TV Arşivi gibi servisleri ile de sektörde öne çıkıyor. Uluslararası platformda büyümeyi hedefleri arasında tutan ve çalışmalarını bu yönde sürdüren MTM, tam üyesi olduğu İletişim Ölçme ve Değerlendirme Uluslararası Birliği (AMEC) ve Uluslararası Medya Takip Şirketleri Federasyonu (FIBEP) gibi uluslararası kuruluşlar ve üyeleri ile global anlamda işbirliğini günden güne geliştiriyor.



