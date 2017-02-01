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Ocak ayı faturası da şoke etti!
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Ocak ayı faturası da şoke etti!

CHP Adana Milletvekili Türkmen'in 13 ayda 2 milyon lirayı aşan iletişim harcaması, TBMM Başkanlık Divanı'nı harekete geçirdi.

Haberleşme giderlerini TBMM'nin karşıladığı Başkanlık Divanı üyelerinden Türkmen yine gündemde.

TBMM Başkanlık Divanı, CHP'li Kâtip Üye Elif Doğan Türkmen'in 13 ayda 2 milyon lirayı aşan iletişim ve haberleşme gideriyle ilgili tartışmalar üzerine tasarruf önlemleri için toplanıyor.

Başkanlık Divanı'nın gelecek hafta yapacağı olağanüstü toplantıda Meclis'te makam sahiplerinin harcamalarını değerlendireceği öğrenildi.
CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in 2016'ya ilişkin iletişim ve haberleşme giderinin 1 milyon 200 bin lirayı bulması geçen haftaki toplantıda gündeme gelmişti.

SADECE OCAK AYI HARCAMASI 800 BİN LİRA

Doğan'ın geçen yılki harcamaları TBMM bütçesinden ödendi. Doğan'ın bu yılın ocak ayına ait iletişim ve haberleşme giderinin de 800 bin lirayı bulduğu belirtildi.

TÜRKMEN: GERÇEKTEN ŞOK OLDUM

Tartışmalar üzerine açıklama yapan Türkmen kendisini böyle savunmuştu: "Haberim yok. Mesaj, ara ara da mektup gönderiyoruz. Kimden kaça aldıklarını hiç bilmiyorum. Henüz öğrendim. Çok çok üzüldüm. Çünkü Meclis'teki tuvaletin ışığını bile söndürürüm. Gerçekten şok oldum. Keşke uyarsalardı, bugüne kadar kimse söylemedi. Bu hizmetin bu kadar pahalı olduğunu bilsem kullanmazdım. Bundan sonra kontrol etmeden zaten kullanmam.”

CHP'NİN OYU EN AZ ÜÇ PUAN ARTARDI

Öte yandan Türkmen'ın akıllara durgunluk veren harcaması ve ona CHP'den gelen cılız tepkiler, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın da gündemindeydi. Bugünkü köşesinde kamuoyunu dilindeki Türkmen'i ele alan yazar, CHP'nin neden yerinde saydığını böyle izah etti:
"EĞER halka tam 1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturası yükleyen milletvekilini anında kapının önüne koysaydı CHP... Oyu en az üç puan artardı.

İşte bu mırın kırıncılık, işte bu idare-i maslahatçılık, işte bu radikal adım atmamacılık, işte bu gerektiğinde gereğini yapmayıcılık yüzünden... “CHP'nin geleneksel oyu bu kadar, taş çatlasa daha fazlasını alamazlar” şeklinde ortaya atılan o meşhur tez, asla yerlere çalınmıyor, çalınamıyor."
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