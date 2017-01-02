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Obradovic: 'Sadece basketbol oynamamız gerekiyor
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Obradovic: 'Sadece basketbol oynamamız gerekiyor

Anadolu Efes karşılaşmasını kazandıkları için mutlu olduğunu belirten Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, buna karşın oyuncularının sadece basketbola odaklanması gerektiğini ifade etti.

Anadolu Efes karşılaşmasını kazandıkları için mutlu olduğunu belirten Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, buna karşın oyuncularının sadece basketbola odaklanması gerektiğini ifade etti.
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, saha içinde yaşanan olaylardan dolayı oldukça sinirliydi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Anadolu Efes'i mücadelesinden dolayı tebrik eden Obradovic, şunları söyledi:
"Anadolu Efes'le bu sezonki 3. maçımız oldu. Oldukça güzel bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Maç boyunca üstün olan taraf bizdik. Ancak Anadolu Efes de mücadeleden hiç kopmadı. Oyunun son bölümüne kadar çekişme devam etti. Basketbolcular sahaya basketbol oynamak için çıkmalı. Başka bir şey yapmak için çıkmamalı. Bu sorunu bir an önce çözmemiz gerekiyor. Bugün sahada olanlar, basketbol dışında şeylerdi."

DATOME: "BU GÜZEL MAÇ İNSANLARIN YÜZÜNÜ BİRAZ OLSUN GÜLDÜRMÜŞTÜR"
Obradovic'in ardından basın toplantısına giren Datome, Anadolu Efes'in güçlü bir rakip olduğunu ifade ederek, "İstanbul'da yaşanan kötü olayların ardından umarım bu güzel maç insanların yüzünü biraz olsun güldürmüştür. Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Kazandığımız için mutluyum. İstanbul çok güzel bir şehir. Yaşanan olaylar insanları korkutmak için yapılıyor. Ben bu ülkenin ne kadar güzel olduğunu herkese anlatıyorum. Çok büyük bir kültür var, çok güzel insanlar var. Arkadaşlarımı davet ediyorum. Biraz korkuyorlar ancak korkmamaları gerekiyor. Ben korkmadan dışarı çıkmaya devam edeceğim. Çünkü eğer korkarsam, terör amacına ulaşmış olur" dedi.

ANADOLU EFES CEPHESİ
Anadolu Efes Başantrenörü Perasovic, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe'yi tebrik etti ve hakemlerden şikayetçi oldu.
Anadolu Efes Başantrenörü Perasovic, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında hakemlerden şikayetçi oldu. Fenerbahçe'yi galibiyetindan dolayı tebrik eden Perasovic, "Bugün iki Euroleague temsilcisi karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'yi kazandığı için tebrik ediyorum. Maçta öne geçeceğimiz fırsatlar yakaladık. Ancak bunları değerlendiremedik. Hakemler hakkında da konuşmak istiyorum. Bugün iki takım için de oldukça kötü kararlar verdiler. Kendi oyuncumu uyarıyorum ve bana teknik faul veriyorlar. Bu maç geride kaldı. Fenerbahçe'yi tekrar tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Maça ilk 5'te başlayan ancak çok etkisiz kalıp sonrasında süre alamayan Can Maxim Mutaf da maçın çok zor geçtiğini belirterek, "Zor bir maç oldu. Fenerbahçe saha avantajıyla kazandı. Kendilerini tebrik ediyorum. Hafta içi Euroleague maçımız var ve ona konsantre olmak zorundayız" dedi.
(Bozhan Memiş /İHA)
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