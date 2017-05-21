Obradovic: 9 - Sfairopoulos: 2

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Olympiakos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos'a karşı 9. galibiyetini eldi. Sfairopoulos ise 2 kez, Obradovic'i mağlup etmişti.

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Olympiakos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos'a karşı 9. galibiyetini eldi. Sfairopoulos ise 2 kez, Obradovic'i mağlup etmişti.

THY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe, finalde Yunan ekibi Olympiakos'u mağlup etti ve şampiyon oldu. Bu maç iki takımın başantrenörleri açısından da önem arz ediyordu. İki koç, daha öncede Yunanistan Ligi'nde ve THY Euroleague'de toplam 10 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe Başantrenörü 8 kez Olympiakos Başantreörü Sfairopoulos'u mağlup etmişti. Bu galibiyet, Obradovic rakibine karşısı 9. maçını kazandı.

Obradovic ile Sfairopoulos arasında oynanan karşılaşmalar şöyle:



2008-2009 Yunanistan Ligi normal sezon: VAP Kolossos: 66 - Panathinaikos: 92

2008-2009 Yunanistan Ligi normal sezon: Panathinaikos: 91 - VAP Kolossos: 53

2009-2010 Yunanistan Ligi normal sezon: Panathinaikos: 92 - VAP Kolossos: 60

2009-2010 Yunanistan Ligi normal sezon: VAP Kolossos: 60 - Panathinaikos: 80

2010-2011 Yunanistan Ligi normal sezon: VAP Kolossos: 53 - Panathinaikos: 83

2010-2011 Yunanistan Ligi normal sezon: Panathinaikos: 92 - VAP Kolossos: 56

2014-2015 THY Euroleague Top 16: Fenerbahçe: 68 - Olympiakos: 74

2014-2015 THY Euroleague Top 16: Olympiakos: 64 - Fenerbahçe: 73

2016-2017 THY Euroleague normal sezon: Olympiakos: 71 - Fenerbahçe: 62

2016-2017 THY Euroleague normal sezon: Fenerbahçe: 67 - Olympiakos: 64

(Oğuzhan Ort/İHA)