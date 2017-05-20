Obradovic: 8 - Sfairopoulos: 2

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ile Olympiakos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, THY Euroleague Finali'nde oynayacakları maçla birlikte 11. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda Obradovic'in 8'e 2 üstünlüğü var.

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ile Olympiakos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, THY Euroleague Finali'nde oynayacakları maçla birlikte 11. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda Obradovic'in 8'e 2 üstünlüğü var.

THY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe, finalde Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ile Olympiakos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos bugüne kadar Yunanistan Ligi'nde ve THY Euroleague'de toplam 10 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Obradovic, 8 kez parkeden galip ayrılırken, Sfairopoulos ise iki kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Euroleague'deki karşılaşmalarda ise 2-2 eşitlik var.

Obradovic ile Sfairopoulos arasında oynanan karşılaşmalar şöyle:



2008-2009 Yunanistan Ligi normal sezon: VAP Kolossos: 66 - Panathinaikos: 92

2008-2009 Yunanistan Ligi normal sezon: Panathinaikos: 91 - VAP Kolossos: 53

2009-2010 Yunanistan Ligi normal sezon: Panathinaikos: 92 - VAP Kolossos: 60

2009-2010 Yunanistan Ligi normal sezon: VAP Kolossos: 60 - Panathinaikos: 80

2010-2011 Yunanistan Ligi normal sezon: VAP Kolossos: 53 - Panathinaikos: 83

2010-2011 Yunanistan Ligi normal sezon: Panathinaikos: 92 - VAP Kolossos: 56

2014-2015 THY Euroleague Top 16: Fenerbahçe: 68 - Olympiakos: 74

2014-2015 THY Euroleague Top 16: Olympiakos: 64 - Fenerbahçe: 73

2016-2017 THY Euroleague normal sezon: Olympiakos: 71 - Fenerbahçe: 62

2016-2017 THY Euroleague normal sezon: Fenerbahçe: 67 - Olympiakos: 64

(Oğuzhan Ort/İHA)