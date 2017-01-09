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Obeziteyi anne ve babalar çözecek
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Obeziteyi anne ve babalar çözecek

Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Baysal Yusuf, çocuklarda görülen obezitenin fizyolojik ve psikolojik açıdan ele alınması gerektiğini söyledi. Yeme alışkanlığının aileden kazanıldığını belirten Yusuf, 'Obezitenin çözümü anne ve babanın beslenmeyi öğrenmesiyle sağlanır' dedi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Baysal Yusuf, çocuklarda görülen obezitenin fizyolojik ve psikolojik açıdan ele alınması gerektiğini söyledi. Yeme alışkanlığının aileden kazanıldığını belirten Yusuf, "Obezitenin çözümü anne ve babanın beslenmeyi öğrenmesiyle sağlanır" dedi.

Çocuklarda sadece yemek yeme düzenindeki değişikliklerin obeziteyi ortadan kaldırmak için yeterli olmadığını kaydeden Medical Park İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Baysal Yusuf, "Diyet yapmak çocuklarda yeme davranışı bozukluğuna neden olabiliyor. Tekrar yeme atakları ve obezite başlayabiliyor. Yatağının altına cips, çikolata saklayanları görüyoruz. Çocuklar tıkanırcasına yemek yiyebiliyor. Çocuğunuzun obezite problemini sadece diyetisyen ile değil, psikiyatrist yardımıyla çözmelisiniz. Aileler, 'çocuğum kilolu' diyerek çocuk doktoruna gidiyor. Çocuk doktoru tetkikler yapıyor 'fazla yediği için' diyor. Aileler daha sonra bize geliyor, biz de çok iyi beslenme planları sunuyoruz. Ancak bu sorunun temelinde psikolojik nedenler yatabilir. Çocuklar, sosyal hayatta bir sıkıntı yaşıyorsa yemeğe yönelebiliyor. Belki sokakta arkadaşları onunla oynamıyor ya da bulunduğu arkadaş çevresi onu dışlıyor. Bu durumu en iyi psikiyatristler anlar" dedi.

"Anne ve baba araştırılmalı"

Beslenme alışkanlığının çocuğa kalıtımsal olarak aileden geçtiğini kaydeden Fatma Baysal Yusuf, "Biz çocuğa beslenmeyi öğretiyoruz. Ancak beslenme alışkanlığı aileden gelir. Ailenin yeme kültürü araştırmalı. En büyük hatalardan biri çocuğun suçlanmasıdır. Çocuk kilo aldı diye şikayet ediliyor. Ancak hepsinden önce anne ve babanın beslenmeyi öğrenmesi gerekiyor. Çocuğun sağlığına kavuşabilmesi için birinci kural budur" diye konuştu.

"Aileler çocuklarını iyi gözlemlemeli"

Medical Park İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Baysal Yusuf, "Hazırladığımız beslenme programlarıyla çocuklarda beslenme alışkanlığını düzeltiyoruz. Obezite hem fizyolojik, hem psikolojik açıdan ele alınmalı. Aileler bu tür yeme davranışlarındaki farklılıkları iyi gözlemlemeli" dedi.
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