Obama, Kongre Binası'ndan ayrıldı

Barack Obama, Başkanlık görevini resmen Donald Trump'a devretmesinin ardından askeri helikopterle Kongre Binası'ndan ayrıldı.
Barack Obama, Başkanlık görevini resmen Donald Trump'a devretmesinin ardından askeri helikopterle Kongre Binası'ndan ayrıldı. Washington'da bugün Barack Obama'nın Başkanlık görevini Donald Trump'a devretmesiyle tarihi bir gün yaşandı. Kongre'de düzenlenen törende yemin eden Trump, "İlk Önce ABD" mesajlarını verdiği konuşmasının ardından resmen ABD Başkanı oldu. Trump'ın konuşmasını dinleyen Obama, törenin ardından eşi Michelle Obama ile Kongre Binası'ndan ayrıldı. Kongre Binası'nın dışında kadar Donald Trump ve eşi Melaine Trump'ın eşlik ettiği Barack Obama ve eşi Michelle Obama, askeri helikopterle Washington'dan ayrıldı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.