Obama'dan Trump'a tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen yasağına Barack Obama'dan da tepki geldi. Obama, 'İnançları veya dinleri sebebiyle bireyleri ayrımcılığa tabi tutma fikrine kesinlikle katılmıyorum' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen yasağına Barack Obama'dan da tepki geldi. Obama, "İnançları veya dinleri sebebiyle bireyleri ayrımcılığa tabi tutma fikrine kesinlikle katılmıyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülkeden göçmenlerin ABD'ye girişini yasaklayan kararnamenin ardından başlayan protestolar gün geçtikçe büyüyor. Geniş kitleler Trump'ın kararını kınarken bir tepki de Trump'n görevi devraldığı Barack Obama'dan geldi. Obama, "İnançları veya dinleri sebebiyle bireyleri ayrımcılığa tabi tutma fikrine kesinlikle katılmıyorum" dedi. Obama'nın Sözcüsü Kevin Lewis yazılı açıklamasında, Obama'nın bireylerin dinleri ya da inançları nedeniyle ayrımcılığa tabi tutulmasına katılmadığını ifade ettiği kaydetti. "Vatandaşların toplanma hakkını kullanması ve seçilmiş yetkililer tarafından seslerinin duyulmasını istemesi tamda ABD'nin değerlerinin tehlikede olduğu dönemde görmek istediğimiz şey" ifadelerini kullanan Lewis, Obama'nın ülke çapında gerçekleştirilen protestolara katılımın artmasının kendisini sevindirdiğini dile getirdi.

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın 7 ülkenin vatandaşlarına kapıları kapatan kararnameyi uygulamayacağını açıklayan Adalet Bakanı Vekili Sally Yates'i görevden aldı. Yates'in yerine Virginia Doğu Bölge Savcısı Dana Boente'nin atandığı bildirildi.

(Muhammed Mollaoğlu / İHA)