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O ülkeye kimlikle seyahat dönemi başladı!
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O ülkeye kimlikle seyahat dönemi başladı!

Ukrayna hükümeti, Türkiye ile Ukrayna arasında mizalanan iki ülke arasında pasaportsuz olarak yeni kimlik kartları ile karşılıklı seyahat imkanı sağlayacak anlaşmayı onayladı.

Ukrayna Bakanlar Kurulu, Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan iki ülke arasında pasaportsuz, yeni kimlik kartları ile karşılıklı seyahat imkanı sağlayacak anlaşmayı onayladı.

Anlaşmaya göre yeni kimlik kartları kullanan Ukrayna ve Türkiye vatandaşları, iki ülke topraklarına giriş, çıkış ve transit geçiş yapabilecekler ve bu ülkelerde 180 gün için 90 güne kadar vizesiz kalabilecekler.

Ukrayna hükümeti resmi internet sitesinde yapılan açıklamada söz konusu anlaşmanın ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine ve sosyal, ekonomik, kültür, insani alanlardaki ilişkilerin yoğunlaştırılmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

14 MART'TA İMZALANMIŞTI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Vatandaşların Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma, 14 Mart 2017 tarihinde Ankara'da Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Mehmet Samsar ile Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sıbiga tarafından imzalanmıştı.

İmza töreni sonrası konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Ukrayna ile turizm alanındaki durumumuz iyiye gidiyor. Geçen yıl Ukrayna'dan 1 milyonun üzerinde ziyaretçimiz oldu. Bu yeni muafiyet rejimiyle bu rakamın hem Türkiye'den Ukrayna'ya hem Ukrayna'dan Türkiye'ye gidiş gelişleri çok daha fazla artıracağını göreceğiz. Buna inanıyoruz. Bu ihtiyaçları karşılamak için hava ulaşımında gelişmeye ihtiyaç var. Yeni seferlere ihtiyaç var. Bunları da karşılıklı yetkililerimiz planlamalarını yapacaktır" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Ukrayna'ya vizesiz ve pasaportsuz gidilebileceğini belirterek, “Karşılıklı ziyaret ve turist sayısını artırmak istiyoruz. Halklarımız arasında daha fazla temas olsun istiyoruz. O nedenle bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın pasaporta ihtiyaç duymadan sadece kimlikleriyle ülkelerimizi ziyaret etmesi için hazırlıkları tamamladık. Yaz gelmeden bunu başaracağız” diye konuşmuştu.

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