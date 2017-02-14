14.02.2017 12:53 O ülkede Sevgililer Günü yasaklandı

Pakistan Yüksek Mahkemesi, Sevgililer Günü'nü İslam öğretilerine karşı olduğu gerekçesiyle yasakladı. Pakistan Yüksek Mahkemesi, Sevgililer Günü'nü İslam öğretilerine karşı olduğu gerekçesiyle yasakladı.

Pakistan'ın başkentinde bulunan İslamabad Yüksek Mahkemesi, Sevgililer Günü kutlamasını "ani etkide bulunduğu" gerekçesiyle yasakladı. Alınan kararla, elektronik ve yazılı medyada kullanılan reklamların önlenmesi amaçlanıyor. Yasağın kamusal kutlamaları ve medyayı kapsadığı kaydedildi.

Mahkeme kararı, Abdul Waheed adlı vatandaşın Sevgililer Günü'nün İslam öğretilerine karşı olduğu gerekçesiyle yaptığı başvurusu üzerine alındı.



