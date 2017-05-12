O ülke FETÖ'cü hainleri iade etti!

MALEZYA polisi, 15 Temmuz darbe girişimi ve "FETÖ" ile bağlantılı oldukları iddia edilen üç Türk vatandaşının Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

Okul müdürü 43 yaşındaki Turgay Karaman, işadamı İhsan Aslan ve akademisyen İsmet Özçelik geçen hafta ulusal güvenlik için tehlike oluşturdukları gerekçesiyle Malezya makamlarınca tutuklanmışlardı.

Ancak Malezya yetkilileri o tarihte, sanıkların Fethullah Gülen ile bağlantılı oldukları şüphesinden söz etmemişlerdi.



Malezya Polis Genel Müfettişi Halid Abu Bakar, bugün yaptığı yazılı açıklamada, sanıkların "FETÖ" ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle dün Türkiye'ye iade edildiklerini söyledi.

Halid, yapılan soruşturmada sanıkların "FETÖ" ile bağlantılı olduklarının görüldüğünü ve pasaportlarının Türkiye tarafından iptal edildiğini söyledi.



Halid, "Bu durumda bu kişiler Malezya'da yasadışı göçmen statüsündeydiler" dedi.

Human Rights Watch, Uluslararası Af Örgütü ve Birleşmiş Milletler'in Güneydoğu Asya İnsan Hakları birimi Malezya hükümetinden bu kişilerin işkence ya da adil olmayan yargılamaya maruz kalabilecekleri kaygısıyla, Türkiye'ye iade edilmemelerini istemişti.