O tarihi sütunlar artık müzede

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir binanın önüne taşınan Roma Dönemi'ne ait 2 sütun, müzeye taşındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir binanın önüne taşınan Roma Dönemi'ne ait 2 sütun, müzeye taşındı.

1994 yılında su altı araştırmacısı Mustafa Aydemir tarafından Antalya Müzesinden alınan izinle Roma Dönemi'ne ait granit sütunlar Kaleiçi'nden taşındığı Şirinyalı Mahallesi'ndeki yeni binanın önüne götürülmüştü. Emekli sanat tarihi öğretmeni Ertekin Kaya'nın sokakta gezerken tesadüfen gördüğü sütunları ilgili kurumlara şikayet etmesinin ardından gündeme gelen olay sonrası Antalya Müze Müdürlüğü ekipleri, sütunları taşıdı. Sütunlar, Antalya Müzesi'ne götürüldü.

