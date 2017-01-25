O taraftarı evine yöneticiler bıraktı

Bursaspor'un kupada prestij maçına çıktığı Ümraniyespor karşılaşmasında tribünde tek başına yer alan Sirac Doğdu isimli taraftar, yöneticiler tarafından maç sonunda Gebze'deki evine kadar bırakıldı.
Bursaspor'un kupada prestij maçına çıktığı Ümraniyespor karşılaşmasında tribünde tek başına yer alan Sirac Doğdu isimli taraftar, yöneticiler tarafından maç sonunda Gebze'deki evine kadar bırakıldı. Ziraat Türkiye Kupası'ndan daha önce elenen yeşil-beyazlı takım, bugün İstanbul'da Ümraniyespor ile prestij maçına çıktı. Sahadan Mert Örnek'in golüyle 1-0 galip ayrılan Bursaspor'u Olimpiyat Stadyumu'nda yalnızca 1 taraftarı destekledi. Maç öncesi sosyal medyadaki hesabından, 'Ümraniyespor maçına gidecek olan var mı?' şeklinde yaptığı çağrısına yanıt alamayan Doğdu, bilet alarak maça gitti. Ancak kendisinden başka kimsenin maça gelmediğini gören genç taraftar, şaşkınlık yaşadı. Maçın ardından tecrübeli oyuncu Faty'nin formasını hediye ettiği Doğdu, yönetim kurulu üyesi Ali Turan tarafından Gebze'deki evine kadar bırakıldı. (Mesut Alan / İHA)
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