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O şair de 'evet' dedi
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O şair de 'evet' dedi

Vatan sevgisi üzerine yazdığı şiirlerle bilinen şair Nusret Başyiğit, yeni yazdığı mısralarla evet kampanyasına destek oldu.

Vatan sevgisi üzerine yazdığı şiirlerle bilinen şair Nusret Başyiğit, yeni yazdığı mısralarla evet kampanyasına destek oldu.
Vatan sevgisini anlattığı ve yaklaşık 4 yılda tamamladığı 3 bin 280 mısralık şiiri ile tanınan şair Nusret Başyiğit, bu kez de anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak referandum ile ilgili 'Referanduma Evet Diyorum' adlı şiir yazdı. 10 kıta 40 mısradan oluşan şiiri ile referanduma evet mesajı veren Başyiğit, ülkesini seven herkesin elini vicdanına koymasını ve referandumda evet oyu vermesini istedi. Ortaokul mezunu olmasına rağmen 20 yılda yazdığı şiirleri ile tanınan Başyiğit, son şiirinde ise yeni anayasa değişikliğinin Türkiye için önemini anlattı. Başyiğit, "Ben bir vatan ve millet aşığı olarak vatanıma faydalı her işe evet diyorum. Vatanını, milletini seven herkesin de elini vicdanına koyarak ona göre oyunu vermesini istiyorum. Şimdi menfaatleri bir kenara bırakıp ülkemizi aydınlığa çıkarmalıyız. Çünkü ülkemiz olmazsa biz de olmayız. Suriye'nin ve Ortadoğu'nun hali ortada, o yüzden birlik ve beraberliğimizi bozmadan ülkemize sahip çıkmalıyız" şeklinde konuştu.
Başyiğit, yazdığı şiirin siyasal bir anlam taşımadığını da vurgulayarak, amacının vatan ve millet sevgisini mısraları ile de göstermek olduğunu kaydetti. Başyiğit, "Bunun yanında ben bu şiirde yeni anayasanın ülkenin bölünmesine ve rejimin değişmesine yol açacağını söyleyenlere de mesaj vermek istedim. Ülkemiz bölünmeyecek, tam tersi birleşecek, daha güçlü ve daha iyi yönetileceğiz. O yüzden yeni anayasa çok önemli. Ben bir vatandaş olarak yazdığım şiirle referanduma evet diyorum" diye konuştu.
(Barış Türel / İHA)
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