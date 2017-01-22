Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 'İki net pozisyonumuz var ve biri direkten biri Koita'nın kafa vuruşunda Onur'un kurtarışı. Ancak ben o pozisyonu gol olarak gördüm. Onur'un hem başı hem eli baya içeride. O pozisyonda çizgi teknolojisi kullanılmış olsa 1-0 öne geçeceğiz' dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "İki net pozisyonumuz var ve biri direkten biri Koita'nın kafa vuruşunda Onur'un kurtarışı. Ancak ben o pozisyonu gol olarak gördüm. Onur'un hem başı hem eli baya içeride. O pozisyonda çizgi teknolojisi kullanılmış olsa 1-0 öne geçeceğiz" dedi.

Ligin 18. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Kemal Özdeş, 3 puan kaybettikleri müsabakayı değerlendirdi. Özdeş, "Öncelikle Türk futbolunun başı sağ olsun. Duayen Başkan İlhan Cavcav'ı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Zevkli bir maç oynandığına vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, "Son ana kadar Trabzonspor skoru koruma çabası içindeydi ve biz de gol bulma çabası içerisindeydik. İlk 20 dakika kalemizde verdiğimiz tek pozisyon vardı. Ardından doğru işler yaptık. Daha sonra etkili olduk. İki net pozisyonumuz var ve biri direkten biri Koita'nın kafa vuruşuyla Onur'un kurtarışı. Ancak ben o pozisyonu gol olarak gördüm. Onur'un hem başı hem eli baya içeride ve o pozisyonda çizgi teknolojisi kullanılmış olsa 1-0 öne geçeceğiz. İkinci yarı maçta 45+'da yediğimiz gol planlarımızı bozdu. Trabzonspor'un en etkili göbeği kapatıp savunmayı doğru yaptığı işler oyunu kilitledi. İkinci yarının başında gol gelse daha keyifli olurdu. İlk 5'e tutunma maçıydı. Kaybetmeyi hak etmedik. Adanaspor maçıyla başlatarak tekrar üst sıralara tırmanacağımızı düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

(Doğan Gündoğdu / İHA)